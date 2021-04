【KTSF】

由於久不下雨,北灣Marin縣有可能成為灣區第一個採取限水措施的縣。

Sonoma湖的水位已經下降40%,當地居民說,還不到夏天水位這麼低,是第一次見過,Marin縣周二晚決定限水措施,包括居民禁止洗車、游泳池加水、澆花也只能一周一次,如果違反規定會被罰錢,初犯先給警告,累犯最高可罰250元。

灣區久不下雨,有乾旱危機,許多蓄水庫的水位都持續探底,有些縣也將效法Marin縣限水措施,也有的縣先鼓勵民眾自動節約用水。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。