【KTSF】

美國再發生槍擊案,一個男人在紐約長島一間超市內開槍,造成一人死亡兩人受傷,涉嫌開槍的男人已經被捕,有消息指他原本是超市僱員,事發前剛被開除,或者會被開除。

警方表示,一個身穿黑衣黑褲的男人,在周二早上11時20分進入紐約長島West Hempstead的Long Island Stop & Shop超市後,步行到樓上的辦公室向3個人開槍, 當中一人死亡。

警方在下午3時左右發現相信是涉案的30歲男人Gabriel DeWitt Wilson,並把他扣留。

消息指Wilson是案發超市的僱員,主要工作是搬運購物用的推車,不過目前不肯定在案發時他是否已被開除。

