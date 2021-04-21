全美一半人口已接種新冠疫苗 但美軍接種率不足三成

【KTSF 嚴劍蓉報導】

隨著新型肺炎疫苗接種擴大至全國16歲以上人士，全美一半人已接種第一劑疫苗，但軍隊的接種率不足三成，要提高現役軍人的接種率，國防部承認仍有很多工作要做。

國防部發言人John Kirby說：「我們還有很多工作要做，28%軍人已接種疫苗，意味還有很多人還未接種，但是我們並沒有浪費疫苗，正在用83%的疫苗存貨。」

有軍方人員早前向美聯社透露，各地各級的拒絕接種率各不相同，視乎軍人的年紀、服役單位、所在地點、是否派駐海外等因素。

由於涉及多種因素，令軍方高層要針對性地遊說軍人施打疫苗更困難，目前聯邦食品及藥物管理局（FDA）只是批出疫苗的緊急使用授權，所以軍人是否接種疫苗純粹是自願性質，但五角大樓的官員希望這情況快將改變。

Kirby說：「純粹自願接種，我們會提供足夠資訊和教育，讓軍人做正確的決定，也可以和他們的醫生和家人商討適合他的事。」

國防部目前不可以強制要求軍隊施打疫苗，又會如何提高接種率呢？

Kirby說：「國防部長相信最佳的誘因，是你為自己和家人而做最佳決定，並為同袍著想，若從醫學角度這疫苗合情合理，這便足以鼓勵軍人接種來幫助同袍、家人和朋友。」

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