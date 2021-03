【KTSF】

灣區這個週末有機會下雨,氣溫也會下降,國家氣象局預測一股冷鋒將於星期五黃昏抵達灣區。

星期五傍晚時分,北灣會開始下雨,然後雨帶會南下至舊金山(三藩市),中半島和南灣預測星期六早上最大雨,不過今次降雨不會很多。

灣區普遍地區週末總降雨量只得十分一吋至四分一吋,沿岸地區和北灣山區雨勢較大。

隨著冷鋒到來,氣溫會稍為下降,日間華氏60度至60多度,晚間氣溫華氏40多度,預測另一股冷鋒將於星期一抵達,有機會再下雨。

