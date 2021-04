【KTSF 江良慧報導】

加州水資源局周四在Tahoe湖附近人手量度積雪,是這個季度的第四次,結果發現積雪深49.5寸,相等21寸的雪水,是該地區4月1日時平均的83%,但全個州的積雪量則只有平均的59%。

4月1日通常都是積雪量最深和含水量最高的日子,不過周四量度到的結果其實並不令人感到意外,因為加州連續兩年的冬季都很乾,在過去一年的降雨量只有平均的一半,州內各大主要的水塘都只有一半滿,種種跡象都顯示,加州又會進入乾旱。

這個季度最後一次量度積雪將會在四月29日進行。

