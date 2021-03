華裔作家黃頤銘談首部編劇兼導演電影《Boogie》（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

華裔作家黃頤銘(Eddie Huang),他的自傳被改編成電視處境劇《Fresh off the Boat》,現在也朝電影圈發展,首部編劇兼導演的電影《Boogie》本周在全國開映,正好碰上更多的電影院重開,黃頤銘接受了本台的專訪,談到他這次的拍片心得。

在電影《Boogie》中,在紐約皇后區長大的Alfred Chin,綽號叫Boogie,在籃球場上揚威,母親要他既然花時間打球,就要得到體育獎學金,Boogie家中父母長期不合,但也沒有分手的決定,Boogie也因此在充滿家暴的環境長大,周遭環境卻也必須面對種族歧視,於此同時,他也開始追求一位同學,過程中兩人也必須克服彼此的文化差異。

這是黃頤銘親自編劇,並首次導演的電影,他透露題材也來自本身成長時的經歷。

黃頤銘說:「我會說電影中的情感,完全來自自己的經歷,我嘗試做的,是從一個真實的角度創作,我不是個超現實主義者,這也不是部幻想片,我是從寫實的角度拍電影。」

黃頤銘之前的自傳《Fresh off the Boat》被改編成電視處境劇,剛在去年結束長達6年的劇集,但是黃頤銘也表示,他書中所提到的種族歧視和家庭暴力的議題,都無法真實的帶入電視劇集中,所以希望透過電影《Boogie》來再度討論這些美籍華裔社群貼身的議題。

黃頤銘說:「我要探討的,不但是身為移民所面對的痛苦,和成長過程中面對的挑戰,我希望大家能夠坐下來,感受劇中人物所經歷的,我們可以告訴大家,我們想的是什麼,但是給觀眾機會親身體驗,這些人物的感受是另一回事,這是我認為在這部影片中做到的。」

《Boogie》本周五在灣區重開的戲院開映,開映城市包括舊金山、Daly City、San Mateo和聖荷西等。

