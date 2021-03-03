華裔作家黃頤銘談首部編劇兼導演電影《Boogie》（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

華裔作家黃頤銘（Eddie Huang），他的自傳被改編成電視處境劇《Fresh off the Boat》，現在也朝電影圈發展，首部編劇兼導演的電影《Boogie》本周在全國開映，正好碰上更多的電影院重開，黃頤銘接受了本台的專訪，談到他這次的拍片心得。

在電影《Boogie》中，在紐約皇后區長大的Alfred Chin，綽號叫Boogie，在籃球場上揚威，母親要他既然花時間打球，就要得到體育獎學金，Boogie家中父母長期不合，但也沒有分手的決定，Boogie也因此在充滿家暴的環境長大，周遭環境卻也必須面對種族歧視，於此同時，他也開始追求一位同學，過程中兩人也必須克服彼此的文化差異。

這是黃頤銘親自編劇，並首次導演的電影，他透露題材也來自本身成長時的經歷。

黃頤銘說：「我會說電影中的情感，完全來自自己的經歷，我嘗試做的，是從一個真實的角度創作，我不是個超現實主義者，這也不是部幻想片，我是從寫實的角度拍電影。」

黃頤銘之前的自傳《Fresh off the Boat》被改編成電視處境劇，剛在去年結束長達6年的劇集，但是黃頤銘也表示，他書中所提到的種族歧視和家庭暴力的議題，都無法真實的帶入電視劇集中，所以希望透過電影《Boogie》來再度討論這些美籍華裔社群貼身的議題。

黃頤銘說：「我要探討的，不但是身為移民所面對的痛苦，和成長過程中面對的挑戰，我希望大家能夠坐下來，感受劇中人物所經歷的，我們可以告訴大家，我們想的是什麼，但是給觀眾機會親身體驗，這些人物的感受是另一回事，這是我認為在這部影片中做到的。」

《Boogie》本周五在灣區重開的戲院開映，開映城市包括舊金山、Daly City、San Mateo和聖荷西等。

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