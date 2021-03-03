英國研究指接種一劑新型肺炎疫苗入院率大減八成

【KTSF 嚴劍蓉報導】

英國週一發表研究報告指，接種一劑新型肺炎疫苗，可以令入院率大幅降低8成。

在蘇格蘭進行的研究，初步結果顯示，注射一劑Pfizer-BioNTech疫苗後4個星期，70歲以上新型肺炎患者需要入院治療的人數下降超過8成，注射一劑牛津-阿斯利康疫苗後，入院率更急跌超過9成。

在英格蘭另一項研究顯示，醫護人員接種一劑Pfizer疫苗後，感染新型肺炎的風險下降7成，打齊兩針的話，風險下降八成半。

英國衛生大臣夏國賢表示，研究結果有助解釋，為什麼過去兩週需要深切治療的80歲以上患者大幅減少。

夏國賢說：「研究結果有助解釋，為什麼需要深切治療的80歲以上患者，在過去兩週跌至單位數，這是我們所樂見，真的非常令人鼓舞。」

夏國賢說證據顯示，疫苗可以保護大眾，他又宣布開始為60歲以上人士注射疫苗，目標是7月底前為全英國所有成年人接種疫苗。

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