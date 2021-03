英國研究指接種一劑新型肺炎疫苗入院率大減八成

【KTSF 嚴劍蓉報導】

英國週一發表研究報告指,接種一劑新型肺炎疫苗,可以令入院率大幅降低8成。

在蘇格蘭進行的研究,初步結果顯示,注射一劑Pfizer-BioNTech疫苗後4個星期,70歲以上新型肺炎患者需要入院治療的人數下降超過8成,注射一劑牛津-阿斯利康疫苗後,入院率更急跌超過9成。

在英格蘭另一項研究顯示,醫護人員接種一劑Pfizer疫苗後,感染新型肺炎的風險下降7成,打齊兩針的話,風險下降八成半。

英國衛生大臣夏國賢表示,研究結果有助解釋,為什麼過去兩週需要深切治療的80歲以上患者大幅減少。

夏國賢說:「研究結果有助解釋,為什麼需要深切治療的80歲以上患者,在過去兩週跌至單位數,這是我們所樂見,真的非常令人鼓舞。」

夏國賢說證據顯示,疫苗可以保護大眾,他又宣布開始為60歲以上人士注射疫苗,目標是7月底前為全英國所有成年人接種疫苗。

