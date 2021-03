德州將取消強制戴口罩 所有商業全面重開

【KTSF 韓千繪報導】

雖然聯邦衛生官員緊急警告各州不要放鬆警惕,太快重開,但德州州長Greg Abbott周二宣布,德州將取消強制佩戴口罩命令,所有商業全面重開,新規定將在3月10日開始生效。

Abbott說:「這半年來,大多數商業,以75%或50%的規模營業,在此期間,太多的德州人被失去就業機會,太多的小商業主掙扎求存,這必須結束,現在是時候100%重開德州了。」

德州在新冠疫情大流行期間有42,000人染疫身亡。

德州在8個月之前開始實施強制佩戴口罩命令,周二的記者會上,也宣布取消對商業人數限制,對此,在休斯敦經營Kenny and Ziggy餐廳超過20年的老闆表示,這一宣布使他感到樂觀,但他暫時不會改變餐廳內部採取的安全預防措施。

Ziggy Gruber說:「正如他們提到的那樣,我有點擔心全部開放,全部摘掉口罩,我有一部分客戶喜歡我們在這裡做的防疫措施,我們將所有桌子分散開一定距離,這使他們(顧客)感到安心,而且每個人都喜歡我們要求人們戴口罩的想法。」

餐廳還會在短期內,繼續遵守縣的防疫規定。

德州病例和死亡人數近來急劇下降,住院率為10月份以來的最低水平,確診人數的7天平均值已從2月中旬的一萬例,下降至約7,600例。

聯邦衛生官員本週緊急警告各州不要放鬆警惕,警告大流行還沒有結束,疫情可能會反彈,目前已有多個州的確診病例回升。

