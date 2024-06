【KTSF】

去年全世界的石油、煤炭和天然氣消耗量創下歷史新高。

能源研究所週四發布的報告顯示,去年化石燃料的消耗量增長,導致能源相關的碳排放量增加了2.1%。

這份報告指出,碳排放量達到超過400億噸的新高,這個是全球能源需求飆升,以至於越來越多地方必須使用化石燃料來填補能源缺口,這個是壞消息。

而好消息是,研究人員還發現,全世界的清潔再生能源亦創下新紀錄。

