【灣區新聞】灣區本週末天氣再度炎熱 內陸地區料破華氏100度

June 21, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

國家氣象局預測，星期五起直至整個週末，灣區部份地區將再度炎熱，尤其是在內陸地區，最高氣溫將突破華氏100度。

國家氣象局預測，灣區部份地區，星期五起至整個週末將會炎熱，星期六會最熱，內陸地區平均氣溫將達到華氏80多度到100多度，東灣Concord 100度、Livermore 101度、南灣聖荷西 95度、北灣Napa 92度。

沿海地區、Monterey地區、舊金山（三藩市）和舊金山國際機場的最高氣溫將達到60至70度。

夜間氣溫將有所降低，不過高海拔地區仍溫暖。

除了灣區之外，加州首府沙加緬度本週末也會炎熱，當局將對該區發佈酷熱警報，生效時間是星期六上午11點至晚上8點，最高氣溫會高達106度，大家在3時至7時期間，盡量避免接觸陽光，留在室內並補充水份。

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