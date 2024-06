【灣區新聞】灣區本週末天氣再度炎熱 內陸地區料破華氏100度

【KTSF】

國家氣象局預測,星期五起直至整個週末,灣區部份地區將再度炎熱,尤其是在內陸地區,最高氣溫將突破華氏100度。

國家氣象局預測,灣區部份地區,星期五起至整個週末將會炎熱,星期六會最熱,內陸地區平均氣溫將達到華氏80多度到100多度,東灣Concord 100度、Livermore 101度、南灣聖荷西 95度、北灣Napa 92度。

沿海地區、Monterey地區、舊金山(三藩市)和舊金山國際機場的最高氣溫將達到60至70度。

夜間氣溫將有所降低,不過高海拔地區仍溫暖。

除了灣區之外,加州首府沙加緬度本週末也會炎熱,當局將對該區發佈酷熱警報,生效時間是星期六上午11點至晚上8點,最高氣溫會高達106度,大家在3時至7時期間,盡量避免接觸陽光,留在室內並補充水份。

