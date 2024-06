【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉望市府加快新可負擔房屋審批程序（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

競選舊金山市長的富商和慈善家羅偉(Daniel Lurie)到訪華埠一棟散房,了解那裡居民的生活狀況,並表示希望市府能夠加快新可負擔房屋的審批程序。

都板街的這棟私營散房有大約50個單位,每層樓只有兩個洗手間,和一個洗澡間,讓居民共用,整棟散房大樓只有一個共用廚房,住在那裡的居民告訴到訪的市長參選人羅偉,有一陣子,冬天的時候,排隊洗澡可以花半個小時到一個小時,輪到洗澡的時候,熱水已經用光。

住在這裡12年的黃女士說,但要是搬到散房以外的可負擔房屋,一間兩睡房的公寓,每個月的房租可以是2400元,還不包括水電費。

黃女士說:「希望政府能夠體恤我們這些低收入人群,就是給多一些真正的可負擔房屋出來。」

羅偉講到自己對於興建可負擔房屋的成績。

羅偉說:「我做到了,他們並沒有,我在三年內建了145個單位,準時並低於預算,市府現在在日落區給教師的可負擔出租房屋,用了七年才建成,我想三年比七年來得好。」

羅偉表示,要是獲選舊金山市長,將加快審批興建可負擔房屋的程序。

有關興建日落區教師可負擔房屋所需要的時間,市長布里德辦公室4月發出的資料顯示,這項房屋計劃始於2015年,由當時的市議會以及教育委員會共同支持,為校區教職員興建可負擔房屋,時任市參事布里德以及其他社區領袖,推動在州議會通過法案,授權地方校區在擁有的土地上興建教師可負擔房屋,後來由舊金山聯合校區選址,工程於2022年夏季展開。

