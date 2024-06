【灣區走走】灣區最酷親子同遊勝地 探索樂高世界的無限可能

假日特報!「#灣區走走」帶您探訪 Milpitas 苗必達市的Legoland Discovery Center樂高探索中心,一個讓全家都能享受無窮的樂趣和創意的地方。在這裡,您和孩子將有機會參加戶外教學工作坊,由樂高拼砌大師親自帶領,利用樂高積木拼出各種能驗證科學原理的物品。這不僅僅是玩樂,更是一次生動有趣的知識體驗。 除此之外,樂高探索中心還提供了多個主題展區,每一個展區都充滿了讓人流連忘返的奇妙設計。最特別的是,這裡還可以舉辦別出心裁的生日派對,讓孩子和小夥伴們一起發揮創意想像力,度過一個自己動手做的生日。 想知道更多精彩內容和詳細介紹嗎?請立即點擊播放我們的節目,深入了解樂高探索中心這個親子同樂的理想去處!

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #樂高探索中心 #Milpitas #親子活動 #家庭活動 #創意教育 #樂高拚砌

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。