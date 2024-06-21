【灣區走走】灣區最酷親子同遊勝地 探索樂高世界的無限可能

假日特報！「#灣區走走」帶您探訪 Milpitas 苗必達市的Legoland Discovery Center樂高探索中心，一個讓全家都能享受無窮的樂趣和創意的地方。在這裡，您和孩子將有機會參加戶外教學工作坊，由樂高拼砌大師親自帶領，利用樂高積木拼出各種能驗證科學原理的物品。這不僅僅是玩樂，更是一次生動有趣的知識體驗。 除此之外，樂高探索中心還提供了多個主題展區，每一個展區都充滿了讓人流連忘返的奇妙設計。最特別的是，這裡還可以舉辦別出心裁的生日派對，讓孩子和小夥伴們一起發揮創意想像力，度過一個自己動手做的生日。 想知道更多精彩內容和詳細介紹嗎？請立即點擊播放我們的節目，深入了解樂高探索中心這個親子同樂的理想去處！

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