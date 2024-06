【灣區新聞】大火燒毀酒店 北加Marysville市府宣布進入緊急狀態

【KTSF 張擎鳳報導】

北加州Marysville市府宣布該市進入緊急狀態,因為上個週末一場大火,燒毀了當地的一間酒店,並且導致一些道路和店鋪要停運,嚴重影響該市的經濟。

根據Sacramento Bee報所說,上個星期六Marysville市,5街夾70號高速公路附近,一間擁有近100年歷史,但已空置了近40年的酒店著火了,然後火勢迅速蔓延。

當地的消防局和鄰近的政府機構,用了數個鐘頭撲滅火焰,但大火嚴重燒毀了酒店內部結構,導致這棟建築物有坍塌的風險,最後Marysville消防局長要求所有急救人員撤離現場。

由於酒店有坍塌的風險,因此鄰近該處一百呎的居民以及商家必須疏散,此舉導致Marysville市中心多間商舖停運,而加州交通局就因此封鎖了70號高速公路的部份路段,造成交通阻塞,當地市民表示,在高峰期間交通延誤達到40分鐘。

以上的種種因素,嚴重打擊Marysville市經濟,因此當地市政府週五宣布該市進入緊急狀態,希望加州政府能夠提供經濟緩助,讓該市渡過難關。

