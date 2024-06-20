【全國新聞】加州州眾議員羅達倫談六月節的意義（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

6月19日是六月節，這個紀念黑奴解放的日子，在2021年正式列為聯邦假日，而加州也於2022年把六月節以及農曆新年列為加州法定假日，本台採訪了提出有關法案的州議員羅達倫，討論這些假日的意義，以及亞裔如何慶祝六月節。

六月節紀念美國奴隸最終得到解放，對於亞裔而言，在這個日子面對現今社會出現一股仇亞情緒，如何銘記及反思歷史就顯得尤為重要。

羅達倫表示，六月節表明了美國過去歷史中的黑暗的一頁，不僅是記住歷史，不要重複歷史錯誤，同時他也表示這個節日也是一個治愈的時刻。

羅達倫說：「（當我們慶祝六月節，並認識到非洲裔社區和亞裔美國人社區的團結時，，重要的是我們要認識到，鬥爭往往是共同的，因此我們的共同點多於不同點。」

同時，羅達倫也提到，當初動議將農曆新年列為加州法定假日，動力來自於自己在成長過程中，發現各個族群都有本身的法定節日，而佔灣區人口近四成的亞裔，卻缺乏自己的法定節日，他因此努力去推動使農曆新年成為加州法定假日，去肯定亞裔族群的貢獻，和亞裔自身的文化。

從淘金熱後的《排華法》，到天使島被監禁的華人移民、到聖荷西被燒毀的中國城，在在顯示灣區華人的歷史也有苦難與堅韌的一面。

羅達倫說：「（所以當我們思考歷史，我們的曾經哪裡，我們去向何處，重要的是我們不要忘記，以免將來重演歷史。」

羅達倫同時表示，欣喜看到越來越多的美國其他州也將農曆新年作為法定假日。

羅達倫說：「（我們希望最終成為聯邦假日。」

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