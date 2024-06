【全國新聞】加州州眾議員羅達倫談六月節的意義（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

6月19日是六月節,這個紀念黑奴解放的日子,在2021年正式列為聯邦假日,而加州也於2022年把六月節以及農曆新年列為加州法定假日,本台採訪了提出有關法案的州議員羅達倫,討論這些假日的意義,以及亞裔如何慶祝六月節。

六月節紀念美國奴隸最終得到解放,對於亞裔而言,在這個日子面對現今社會出現一股仇亞情緒,如何銘記及反思歷史就顯得尤為重要。

羅達倫表示,六月節表明了美國過去歷史中的黑暗的一頁,不僅是記住歷史,不要重複歷史錯誤,同時他也表示這個節日也是一個治愈的時刻。

羅達倫說:「(當我們慶祝六月節,並認識到非洲裔社區和亞裔美國人社區的團結時,,重要的是我們要認識到,鬥爭往往是共同的,因此我們的共同點多於不同點。」

同時,羅達倫也提到,當初動議將農曆新年列為加州法定假日,動力來自於自己在成長過程中,發現各個族群都有本身的法定節日,而佔灣區人口近四成的亞裔,卻缺乏自己的法定節日,他因此努力去推動使農曆新年成為加州法定假日,去肯定亞裔族群的貢獻,和亞裔自身的文化。

從淘金熱後的《排華法》,到天使島被監禁的華人移民、到聖荷西被燒毀的中國城,在在顯示灣區華人的歷史也有苦難與堅韌的一面。

羅達倫說:「(所以當我們思考歷史,我們的曾經哪裡,我們去向何處,重要的是我們不要忘記,以免將來重演歷史。」

羅達倫同時表示,欣喜看到越來越多的美國其他州也將農曆新年作為法定假日。

羅達倫說:「(我們希望最終成為聯邦假日。」

