【灣區新聞】舊金山市議員參選人黎慧心訪華埠 了解商戶關注的問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）在今年11月的選舉中，除了有市長選舉之外，還有六個選區會有市議員選舉，其中包括華埠的第三選區，該選區一位華裔參選人黎慧心（Sharon Lai）週三到訪華埠，以了解商戶近期所關注的問題。

在舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）的陪同下，市議員參選人黎慧心親自探視華埠最近出現的一些問題。

黎慧心說：「這種活動對我來說很有意義，和具教育意識，我想當一個可以體恤他們情景的市議員，所以希望藉著現在參選期間，經能夠熟悉他們的環境，到擔任市議員的時候，就可以更加有效的為大家服務。」

邵旗謙說：「如果有一個在語言上能夠和我們直接溝通，沒有障礙的，或是很了解政府運作，因為她曾經在市府公車局服務過，也有在其他市府部門了解政府運作的時候，我們會更被了解多一些，彼此的信心也會增加，這是最重要的一點，要是大家沒有信心，對一個要幫我們爭取權益的人沒有信心的時候，你會覺得每樣事情不會順意去做。」

近日來有人在華埠街道上隨意擺攤賣菜，這和Mission區街上公開賣贜物的情況不一樣，此外還有傾倒垃圾和無家可歸人士的問題。

黎慧心說：「其實現在市府有很多部門已經在正視這些問題，但是效果和花費並不成正比，其中一方面可以有進步的是，比如說露宿者問題，現在市府有很多不同的計劃來處理這問題，但是運作的效率並不符合理想，那我擔任市議員的時候，就可以致力於改進這些計劃。」

根據選務處的資料，目前共有六人參選角逐第三區市議員的議席。

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