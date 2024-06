【灣區新聞】舊金山市議員參選人黎慧心訪華埠 了解商戶關注的問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)在今年11月的選舉中,除了有市長選舉之外,還有六個選區會有市議員選舉,其中包括華埠的第三選區,該選區一位華裔參選人黎慧心(Sharon Lai)週三到訪華埠,以了解商戶近期所關注的問題。

在舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙(Edward Siu)的陪同下,市議員參選人黎慧心親自探視華埠最近出現的一些問題。

黎慧心說:「這種活動對我來說很有意義,和具教育意識,我想當一個可以體恤他們情景的市議員,所以希望藉著現在參選期間,經能夠熟悉他們的環境,到擔任市議員的時候,就可以更加有效的為大家服務。」

邵旗謙說:「如果有一個在語言上能夠和我們直接溝通,沒有障礙的,或是很了解政府運作,因為她曾經在市府公車局服務過,也有在其他市府部門了解政府運作的時候,我們會更被了解多一些,彼此的信心也會增加,這是最重要的一點,要是大家沒有信心,對一個要幫我們爭取權益的人沒有信心的時候,你會覺得每樣事情不會順意去做。」

近日來有人在華埠街道上隨意擺攤賣菜,這和Mission區街上公開賣贜物的情況不一樣,此外還有傾倒垃圾和無家可歸人士的問題。

黎慧心說:「其實現在市府有很多部門已經在正視這些問題,但是效果和花費並不成正比,其中一方面可以有進步的是,比如說露宿者問題,現在市府有很多不同的計劃來處理這問題,但是運作的效率並不符合理想,那我擔任市議員的時候,就可以致力於改進這些計劃。」

根據選務處的資料,目前共有六人參選角逐第三區市議員的議席。

