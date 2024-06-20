【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃罷免案列入選舉提案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣選務處證實，發起罷免奧克蘭（屋崙）市長盛桃的陣營收集到足夠的簽名，可以列入選舉提案，奧克蘭市議會將會決定舉行罷免市長選舉的日期，是奧克蘭有史以來第一次舉行罷免市長的選舉。

根據舊金山紀事報的報導，奧克蘭市府書記官週二表示，罷免市長盛桃的組織遞交的簽名中，已經認證了4萬個簽名，這比所需的2.5萬簽名門檻高出許多，獲得了Alameda縣府選務處的確認。

如果奧克蘭市議會決定將罷免市長選舉列入11月選票，這意味著，奧克蘭的選民，將在這次選舉中表決是否要罷免市長盛桃和Alameda縣地檢官Pamela Price。

盛桃擔任奧克蘭市長不到兩年，政治觀察人士認為，這兩項罷免活動，反映了疫情之後，政治環境也隨之起了變化，其中的主要推動力，是罪案增加和市府的財政問題。

在疫情時吹起的進步派政治風勢，特別是在非洲裔男子George Floyd被執法人員跪頸致死事件，推動了司法正義制度的改革，但是現在也基於人們對偏高的犯罪活動的不滿情緒，要求有更嚴厲的司法體制，前舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）就是在政治風向改變時被成功罷免。

有政治觀察人士相信，奧克蘭市長的罷免選舉，是自2011年以來第一個要罷免市長的主要美國城市。

發起罷免活動的組織表示，要盛桃為高犯罪率，和職棒隊運動家A’s離開奧克蘭負責。

奧克蘭的罪案在2023年上升了18%，其中暴力罪行增加了21%，今年出現下降趨勢，兇殺案下跌了18%，而盛桃在開除前警察局長LeRonne Armstrong之後，也在一年後選了Floyd Mitchell任職警察局長。

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