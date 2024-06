【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃罷免案列入選舉提案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣選務處證實,發起罷免奧克蘭(屋崙)市長盛桃的陣營收集到足夠的簽名,可以列入選舉提案,奧克蘭市議會將會決定舉行罷免市長選舉的日期,是奧克蘭有史以來第一次舉行罷免市長的選舉。

根據舊金山紀事報的報導,奧克蘭市府書記官週二表示,罷免市長盛桃的組織遞交的簽名中,已經認證了4萬個簽名,這比所需的2.5萬簽名門檻高出許多,獲得了Alameda縣府選務處的確認。

如果奧克蘭市議會決定將罷免市長選舉列入11月選票,這意味著,奧克蘭的選民,將在這次選舉中表決是否要罷免市長盛桃和Alameda縣地檢官Pamela Price。

盛桃擔任奧克蘭市長不到兩年,政治觀察人士認為,這兩項罷免活動,反映了疫情之後,政治環境也隨之起了變化,其中的主要推動力,是罪案增加和市府的財政問題。

在疫情時吹起的進步派政治風勢,特別是在非洲裔男子George Floyd被執法人員跪頸致死事件,推動了司法正義制度的改革,但是現在也基於人們對偏高的犯罪活動的不滿情緒,要求有更嚴厲的司法體制,前舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)就是在政治風向改變時被成功罷免。

有政治觀察人士相信,奧克蘭市長的罷免選舉,是自2011年以來第一個要罷免市長的主要美國城市。

發起罷免活動的組織表示,要盛桃為高犯罪率,和職棒隊運動家A’s離開奧克蘭負責。

奧克蘭的罪案在2023年上升了18%,其中暴力罪行增加了21%,今年出現下降趨勢,兇殺案下跌了18%,而盛桃在開除前警察局長LeRonne Armstrong之後,也在一年後選了Floyd Mitchell任職警察局長。

