【全國新聞】聯邦當局破獲販毒和洗錢網絡 與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關

聯邦打擊毒品和洗錢有重大進展,聯邦司法部週二宣布,歷時五年的調查,揭露墨西哥最臭名昭彰的販毒集團之一,與在美國的中國地下錢莊集團之間存在復雜的合作關係,涉及販毒和洗錢等犯罪,共24人被起訴。

聯邦司法部週二宣布破獲一個販毒和洗錢網絡,稱該網絡與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關,利用中國地下錢莊洗錢集團,處理洛杉磯地區毒品銷售所得的5,000萬美元。

聯邦檢察官Martin Estrada說:「這些團體共同創建了一個組織,在該組織中,數以百萬計的美元和美國毒品銷售的收益,被轉移回墨西哥,而美國境内的富有中國公民,則可以獲得幾乎無限的現金供應

犯罪主嫌則是45歲洛杉磯居民Edgar Joel Martinez-Reyes,司法部本案共起訴24人,其中最少22人已經被捕,罪名包括洗錢和共謀運販可卡因和冰毒,以及其它毒品,而墨西哥和中國的執法部門,也協助逮捕逃往該國的嫌犯。

執法人員並在行動中沒收約500萬元價值的毒品,包括超過300磅的可卡因,和92磅的安非他命及其它毒品,還有數支槍械。

