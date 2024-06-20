【全國新聞】聯邦當局破獲販毒和洗錢網絡 與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關

June 20, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

聯邦打擊毒品和洗錢有重大進展，聯邦司法部週二宣布，歷時五年的調查，揭露墨西哥最臭名昭彰的販毒集團之一，與在美國的中國地下錢莊集團之間存在復雜的合作關係，涉及販毒和洗錢等犯罪，共24人被起訴。

聯邦司法部週二宣布破獲一個販毒和洗錢網絡，稱該網絡與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關，利用中國地下錢莊洗錢集團，處理洛杉磯地區毒品銷售所得的5,000萬美元。

聯邦檢察官Martin Estrada說：「這些團體共同創建了一個組織，在該組織中，數以百萬計的美元和美國毒品銷售的收益，被轉移回墨西哥，而美國境内的富有中國公民，則可以獲得幾乎無限的現金供應

犯罪主嫌則是45歲洛杉磯居民Edgar Joel Martinez-Reyes，司法部本案共起訴24人，其中最少22人已經被捕，罪名包括洗錢和共謀運販可卡因和冰毒，以及其它毒品，而墨西哥和中國的執法部門，也協助逮捕逃往該國的嫌犯。

執法人員並在行動中沒收約500萬元價值的毒品，包括超過300磅的可卡因，和92磅的安非他命及其它毒品，還有數支槍械。

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