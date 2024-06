【灣區新聞】舊金山未來兩年面對8億元財赤 如何平衡預算受考驗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)面對未來兩年8億元的財政赤字,市府的預算與立法分析辦公室建議取消市長布里德提出的1500萬元振興市中心的撥款項目,而市議員陳詩敏(Connie Chan)也建議,所有民選官員和市府部門的主任,把一成的薪水投入一個儲備金來幫助平衡預算。

市長布里德提出,1500萬振興市中心的撥款,這包括讓一些小型商業搬進空置的店面、在市中心的主要遊客區提供24小時的保安巡邏,和免費停車的項目,這計劃的目的是要吸引遊客到聯合廣場和Yerba Buena Gardens一帶。

其中市長的「Vacant to Vibrant」項目,190萬元來幫助小生意支付搬進Powell街的4到6個空置店面,聘請行銷人員來吸引商家搬進那裡的購物走廊,並增加發出新公司營運執照辦公室的人力。

市府的預算與立法分析辦公室週二發布的報告建議取消這方面的撥款,因為市府面對8億元的赤字。

市府辦公室發言人告訴舊金山紀事報,要是市議會接受取消這方面撥款的建議,市府要振興經濟的努力將受到打擊。

而市議會預算與財政委員會主席陳詩敏指出,在本週進行第二輪關於市府預算的聽證會,之後將決定撥款項目,要是不一定需要的話,就必須取消。

陳詩敏也提出,因為市府要各部門削減開支的同時增加工作量,她會建議所有民選官員和市府部門主任,把薪水的10%投入一個儲備金,以豎立一個榜樣。

陳詩敏說:「這大約只有150萬元,要舉例給大家,要是我們要求所有市府部門、市府僱員和承包商,在有更少資源做更多的事,我們要從自身開始,從領袖開始、從上到下,所有人都需要付出,這也顯示財政問題有多嚴重。」

