【全國新聞】殺豬盤網路詐騙愈來愈猖獗 去年美國民眾因詐騙損失數十億

June 20, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

一種被稱為殺豬盤的網路詐騙愈來愈猖獗，這種所謂的殺豬盤，是騙徒花時間取得受害人的信任，或是將其養肥，然後再把受害人的錢騙光，美國的一名祖父，就因為被殺豬盤騙光積蓄，走上極端自殺身亡，執法人員警告，去年美國民眾因詐騙損失的金額高達數十億元，今年可能會更多。

受害人Dennis Jones的兒子Matt Jones說：「當我發現這是自殺，我就百分之百確定是詐騙導致，這擊潰了他並奪走他的生命。」

幾個月前，Matt和Adrienne痛失父親Dennis Jones，他們的父親是樂觀主義者，想不到卻以自殺結束生命，骨灰埋在維珍尼亞州北部。

Dennis Jones是一名狂熱的攝影師、吉他手以及慈愛的祖父，不過去年夏天他開始疏遠家人，每天都與他在臉書上認識的女性談話。

兩人認識一段時間後，那位Jessie說服了Dennis投資加密貨幣，之後他不斷加碼放錢，直到突然之間這些錢消失了，從短信內容顯示，Dennis非常絕望，卻還是相信他認為的朋友Jessie。

Jones的女兒Adrianne Dennis說：「我確實相信他愛這個人，他相信檔案背後的資訊。」

在北加州生物科技公司工作的Carina也是網上加密貨幣詐騙的受害者，她在約會app Bumble上認識詐騙者。

Carina說：「（記者：你損失了多少錢？）我最終總共損失15萬元，我因此陷入抑鬱，我很憂鬱、羞愧和尷尬，我竟然沒告訴任何人卻這麼做了。」

專門偵辦網路詐騙案的聖塔克拉拉縣副地檢官Erin West，談到殺豬盤造成的傷害。

West說：「我們共有50億元損失，（記者：在2023年嗎？）2023年，比前一年成長38%，當罪案金額增加38%，就該好好地注意了。」

這類詐騙都是使用假的社交媒體帳號，並花費數個月取得受害人信任，接著就是騙受害人在假的網站投資加密貨幣，一開始都宣稱有巨額回報，但最終這些錢卻突然消失，進入犯罪幫派的口袋，通常都在東南亞。

CNN在2023年調查披露，許多詐騙者往往也是人口走私犯罪的受害者，例如這位印度籍的Rakesh，他被拘禁在緬甸的一個武裝院子，被迫假裝是俄羅斯美女，在網上針對美國人下手。

Rakesh說：「他們提供我們（假帳號）的，我得到的是俄羅斯女孩，用一個假俄羅斯女孩的帳號去詐騙他人。」

聖縣地檢官警告，美國人已被騙走數十億元財富，預測今年的情況還會更嚴重。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說：「其中許多加害人超出我的職權範圍，為了建立威懾力，我們需要起訴一些在東南亞經營這些業務的個人。」

不過聯邦執法人員表示，目前尚未逮捕到任何詐騙者。

美國特勤局舊金山辦公室幹員Shawn Bradstreet說：「我們得以追回數以百萬計損失，但與被轉到海外的錢相比仍是少數，有數十億元嗎？有的。」

詐騙者充斥在社群媒體網站，以誘騙受害者，Meta、Match Group和Coinbase等科技公司表示，正在努力提高人們對這項威脅的認識，但執法當局認為這還不夠，受害者的家屬也希望透過真實案例的分享，讓更多人提高警惕。

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