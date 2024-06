【全國新聞】殺豬盤網路詐騙愈來愈猖獗 去年美國民眾因詐騙損失數十億

【KTSF】

一種被稱為殺豬盤的網路詐騙愈來愈猖獗,這種所謂的殺豬盤,是騙徒花時間取得受害人的信任,或是將其養肥,然後再把受害人的錢騙光,美國的一名祖父,就因為被殺豬盤騙光積蓄,走上極端自殺身亡,執法人員警告,去年美國民眾因詐騙損失的金額高達數十億元,今年可能會更多。

受害人Dennis Jones的兒子Matt Jones說:「當我發現這是自殺,我就百分之百確定是詐騙導致,這擊潰了他並奪走他的生命。」

幾個月前,Matt和Adrienne痛失父親Dennis Jones,他們的父親是樂觀主義者,想不到卻以自殺結束生命,骨灰埋在維珍尼亞州北部。

Dennis Jones是一名狂熱的攝影師、吉他手以及慈愛的祖父,不過去年夏天他開始疏遠家人,每天都與他在臉書上認識的女性談話。

兩人認識一段時間後,那位Jessie說服了Dennis投資加密貨幣,之後他不斷加碼放錢,直到突然之間這些錢消失了,從短信內容顯示,Dennis非常絕望,卻還是相信他認為的朋友Jessie。

Jones的女兒Adrianne Dennis說:「我確實相信他愛這個人,他相信檔案背後的資訊。」

在北加州生物科技公司工作的Carina也是網上加密貨幣詐騙的受害者,她在約會app Bumble上認識詐騙者。

Carina說:「(記者:你損失了多少錢?)我最終總共損失15萬元,我因此陷入抑鬱,我很憂鬱、羞愧和尷尬,我竟然沒告訴任何人卻這麼做了。」

專門偵辦網路詐騙案的聖塔克拉拉縣副地檢官Erin West,談到殺豬盤造成的傷害。

West說:「我們共有50億元損失,(記者:在2023年嗎?)2023年,比前一年成長38%,當罪案金額增加38%,就該好好地注意了。」

這類詐騙都是使用假的社交媒體帳號,並花費數個月取得受害人信任,接著就是騙受害人在假的網站投資加密貨幣,一開始都宣稱有巨額回報,但最終這些錢卻突然消失,進入犯罪幫派的口袋,通常都在東南亞。

CNN在2023年調查披露,許多詐騙者往往也是人口走私犯罪的受害者,例如這位印度籍的Rakesh,他被拘禁在緬甸的一個武裝院子,被迫假裝是俄羅斯美女,在網上針對美國人下手。

Rakesh說:「他們提供我們(假帳號)的,我得到的是俄羅斯女孩,用一個假俄羅斯女孩的帳號去詐騙他人。」

聖縣地檢官警告,美國人已被騙走數十億元財富,預測今年的情況還會更嚴重。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說:「其中許多加害人超出我的職權範圍,為了建立威懾力,我們需要起訴一些在東南亞經營這些業務的個人。」

不過聯邦執法人員表示,目前尚未逮捕到任何詐騙者。

美國特勤局舊金山辦公室幹員Shawn Bradstreet說:「我們得以追回數以百萬計損失,但與被轉到海外的錢相比仍是少數,有數十億元嗎?有的。」

詐騙者充斥在社群媒體網站,以誘騙受害者,Meta、Match Group和Coinbase等科技公司表示,正在努力提高人們對這項威脅的認識,但執法當局認為這還不夠,受害者的家屬也希望透過真實案例的分享,讓更多人提高警惕。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。