【KTSF】

全球有31億人受到偏頭痛困擾,其中美國佔近4千萬人,夏季更容易引發偏頭痛,但許多人經常誤以為「偏頭痛」就是「頭痛」,加州大學舊金山(三藩市)分校(UCSF)將舉辦線上講座,講解老年人的偏頭痛問題。

UCSF加州大學舊金山(三藩市)分校亞裔健康研究院,將於6月27日星期四下午5時舉辦Zoom線上視像講座,講解老年人之偏頭痛,有廣東話及英語,需要登記。

有興趣的民眾可以瀏覽:https://bit.ly/townhalljun27

