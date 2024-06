【灣區新聞】El Cerrito Del Norte捷運站完成翻新 新增洗手間看守員職位（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣El Cerrito Del Norte捷運車站最近完成翻新,並首次新增一個職位,就是洗手間看守員,他的職責到底是甚麼呢?

這名捷運職員這時候的職責,是確保車站洗手間的清潔和安全,包括記錄洗手間的使用情況,裡面是否清潔,如果有需要,就會通知清潔工人打掃洗手間。

El Cerrito Del Norte車站翻新後的洗手間使用開放式入口,避免排長龍,目前捷運全線共有七個車站,有職員看守洗手間,其中包括六個地下車站,Embarcadero、Montgomery、Powell、Lake Merritt、奧克蘭(屋崙)19th街以及Berkeley市中心。

捷運表示,調派職員看守,令其他車站職員可以專注於客戶服務,而無需花很多時間檢查洗手間,應付濫用洗手間的問題。

捷運表示,這個新的職位由現職員工臨時擔任,而不是請外人,因此沒有額外增加開支。

