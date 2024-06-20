【灣區新聞】El Cerrito Del Norte捷運站完成翻新 新增洗手間看守員職位（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣El Cerrito Del Norte捷運車站最近完成翻新，並首次新增一個職位，就是洗手間看守員，他的職責到底是甚麼呢？

這名捷運職員這時候的職責，是確保車站洗手間的清潔和安全，包括記錄洗手間的使用情況，裡面是否清潔，如果有需要，就會通知清潔工人打掃洗手間。

El Cerrito Del Norte車站翻新後的洗手間使用開放式入口，避免排長龍，目前捷運全線共有七個車站，有職員看守洗手間，其中包括六個地下車站，Embarcadero、Montgomery、Powell、Lake Merritt、奧克蘭（屋崙）19th街以及Berkeley市中心。

捷運表示，調派職員看守，令其他車站職員可以專注於客戶服務，而無需花很多時間檢查洗手間，應付濫用洗手間的問題。

捷運表示，這個新的職位由現職員工臨時擔任，而不是請外人，因此沒有額外增加開支。

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