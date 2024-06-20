【灣區新聞】聖荷西州大公布「矽谷痛苦指數」 不平等現象惡化

【KTSF 萬若全報導】

最新的「矽谷痛苦指數」（Silicon Valley Pain Index）年度報告比去年惡化，各方面不平等的現象益發嚴重。

由聖荷西州立大學教授Scott Myer-Lipton和其團隊每年公布的「矽谷痛苦指數」，顯示出去年矽谷的不平等現象較從前加劇。

不平等的現象出現在許多領域，包括就業、教育、住房、財富不均方面的種族歧視。

這項報告稱，聖塔克拉拉縣無家可歸者人口之中，高達74%的人沒有接受庇護所或過渡性房屋的安排，而是睡在營地或天橋底，其中不少是沒有職業的青少年。

2023年6月至2024年6月期間，聖克拉拉縣新增無家可歸家庭4,297戶，比前一年增加24%，該縣K到12年級，無家可歸的學生比2020年多出三倍。

食物庫Second Harvest表示，目前每個月服務50萬人，比去年的40萬還多。

最新的報告也強調，南灣最明顯的貧富懸殊現象，包括0.001%的家庭，總共9個家庭，如何擁有120億元的財富，是該地區貧窮至中間收入家庭總財產的12倍。

The Mercury News的報導指出，發表矽谷痛苦指數報告的聖荷西州大社會學系名譽教授Scott Myers-Lipton說，最富裕的人有足夠的錢來解決問題，問題是如果錢掌握在少數人手中，如何實現民主。

他還指出，矽谷每年投入兩百億在創投基金，如果非洲裔人口占15%，只把1%的錢給非裔社區，財富不平等將一直持續下去，因為錢將流向非黑人和非拉丁裔。

這份報告將提交給民選官員，呼籲應採取行動，制定方案，解決嚴重的貧富不均的社會問題。

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