【灣區新聞】聖荷西州大公布「矽谷痛苦指數」 不平等現象惡化

【KTSF 萬若全報導】

最新的「矽谷痛苦指數」(Silicon Valley Pain Index)年度報告比去年惡化,各方面不平等的現象益發嚴重。

由聖荷西州立大學教授Scott Myer-Lipton和其團隊每年公布的「矽谷痛苦指數」,顯示出去年矽谷的不平等現象較從前加劇。

不平等的現象出現在許多領域,包括就業、教育、住房、財富不均方面的種族歧視。

這項報告稱,聖塔克拉拉縣無家可歸者人口之中,高達74%的人沒有接受庇護所或過渡性房屋的安排,而是睡在營地或天橋底,其中不少是沒有職業的青少年。

2023年6月至2024年6月期間,聖克拉拉縣新增無家可歸家庭4,297戶,比前一年增加24%,該縣K到12年級,無家可歸的學生比2020年多出三倍。

食物庫Second Harvest表示,目前每個月服務50萬人,比去年的40萬還多。

最新的報告也強調,南灣最明顯的貧富懸殊現象,包括0.001%的家庭,總共9個家庭,如何擁有120億元的財富,是該地區貧窮至中間收入家庭總財產的12倍。

The Mercury News的報導指出,發表矽谷痛苦指數報告的聖荷西州大社會學系名譽教授Scott Myers-Lipton說,最富裕的人有足夠的錢來解決問題,問題是如果錢掌握在少數人手中,如何實現民主。

他還指出,矽谷每年投入兩百億在創投基金,如果非洲裔人口占15%,只把1%的錢給非裔社區,財富不平等將一直持續下去,因為錢將流向非黑人和非拉丁裔。

這份報告將提交給民選官員,呼籲應採取行動,制定方案,解決嚴重的貧富不均的社會問題。

