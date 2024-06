【國際新聞】菲律賓指中方強行登上補給船並檢走槍械

【有線新聞】

菲律賓指控中國海警船近日在仁愛礁故意撞擊菲方補給船,造成船員受傷和檢走裝備,要求中方歸還並賠償損失,北京重申執法措施專業克制。

菲律賓武裝部隊公開片段,指兩艘中國海警船周一左右夾擊一艘在仁愛礁執行補給任務的充氣艇。

「別動!別動!」手持斧頭的中方人員多次指嚇菲方。另一角度的片段可見,多艘中國海警船包圍菲方船隻,有中方人員以長棍從菲方船隻搶走一個黑色袋。衝突期間不斷響起警報,中方船隻有人使用手電筒以閃光照向正在拍攝的菲方船員。被包圍的船員收繩離開時被中方阻撓,有人不斷拍打船隻,亦有人以小刀刺向菲方橡皮艇,情況混亂。

菲律賓軍方指,中方派出至少八艘艇多次撞擊並登上兩艘海軍充氣艇,亦有軍機在上空盤旋,以阻止菲方在仁愛礁向坐灘軍艦補給食物和武器等物資,多名菲方軍人受傷,其中一人右手拇指斷掉。

軍方指船上通訊和導航設備嚴重受損,存放在箱內的物品被奪走,包括八支M4步槍、導航設備等,亦有個人手機被奪去。

武裝部隊總參謀長布勞納探望執行補給任務時斷指的軍人,向他頒受勛章。布勞納說菲方人員沒用武器,僅以赤手空拳抵抗,形容中方非法登船行徑猶如海盜,要求歸還裝備並賠償損失。

北京批評菲方顛倒黑白,違反國際法,純屬無理挑釁。

中國外交部發言人林劍說:「菲方此次行動根本不是甚麼人道主義物資補給,菲方的船隻不僅夾帶建築材料 ,還偷運武器裝備,故意衝撞中方的船隻,菲人員還對中方的執法人員潑水、投擲物品等,有關的做法明顯加劇海上的緊張局勢。」

中方敦促菲方立即停止海上侵權挑釁,否則後果自負。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。