【灣區新聞】聖荷西水務局建議加水費11% 有批評者指加幅過高

聖荷西水務局(San Jose Water)早前提出加價方案,建議向南灣用戶的水費加價11%,加價建議正等待加州公用事務委員會(CPUC)審批。

如果加價方案獲批,在明年1月1日起,南灣用戶的水費將會調高11.11%。

聖荷西水務局表示,在成本日增下,局方需要調高水費以應付開支,但有批評者指出,聖荷西水務局大幅誇大成本上漲的幅度。

聖荷西水務局稱,新增的水費將會帶來5,500萬元收益,局方將有經費升級供水設施,以防範黑客攻擊、山火及地震,減少溫室氣體排放,開創30個新職位。

另外,局方也需要額外經費去除水中的PFAs化學物,以符合聯邦環保署的規定,而這項工序耗費高昂。

局方也需要資金更換24哩長的老舊水管,當中有些已有百年歷史。

不過,CPUC轄下的公共利益小組項目總監Richard Rauschmeier表示,聖荷西水務局其實只需按通脹加價3.75%便足夠,如果局方把年度預算削減3分之2,仍能夠為用戶提供安全和可靠的服務。

聖荷西水務局稱,加價後所得的收益,將可以把旗下的車輛全部更換為電動車,但Rauschmeier質疑,聖荷西水務局是否有必要一次過更換所有汽車。

CPUC原定週二起在舊金山(三藩市)審議聖荷西水務局的加價方案,但CPUC日前取消了相關的會議,顯示委員會繼上週舉行兩場公聽會後,對加價方案已沒有任何額外疑問需要再作討論。

CPUC預料將於11月8日公布是否通過加價方案。

