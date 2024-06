【灣區新聞】受北灣山火影響 空氣質素警示週二生效（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

北灣Sonoma的山火發出的煙霧影響灣區部分地區的空氣質素,週一是愛惜空氣日,而灣區空氣質量局發出的空氣質素警示週二生效,提醒大家留意山火煙霧造成的影響,另外,當局推出免費的服務,民眾可實時獲取灣區空氣資訊。

灣區空氣質量局週一宣布推出一項新的服務,民眾可以透過簡訊和電子郵件,接收灣區的相關空氣資訊。

灣區民眾可以在灣區空氣質量局網站上註冊空氣品質事件通知,空氣質量局表示,民眾不應該將這些通知作為空氣品質的唯一資訊來源,例如聯邦的http://AirNow.gov網站,也提供空氣質素的資訊。

灣區空氣質素管理局表示,該網站的資料顯示,週一灣區下午4時北灣、東灣和南灣的空氣品質為”中等”,所有其他地區為”良好”,但空氣質素會隨著風向的轉變而產生變化,民眾可以登錄Fire.airnow.gov 獲取最新的空氣資訊。

灣區空氣質素管理局表示,北灣Sonoma Point山火釋出的煙霧,週二會繼續影響北灣地區的空氣質素,呼籲體弱人士要多加注意,盡量避免戶外活動,避免吸入煙霧。

至於如何登記使用空氣質素管理局最新的通知服務,可瀏覽:https://www.baaqmd.gov/contact-us/sign-up-for-information/air-quality-incident-notifications

https://www.baaqmd.gov/~/media/files/communications-and-outreach/publications/news-releases/2024/publicnotifications_240617_2024_015-pdf.pdf?rev=dd12a6c885f94e28a79aa3d84643b41c&sc_lang=en

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。