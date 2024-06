【灣區新聞】關注雙語教學人士要求舊金山聯合學區保留亞太裔語言教學（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一群關注舊金山聯合學區雙語教學的人士舉行集會,要求學區保留包括普通話廣東話在內的亞太裔語言教學。

多位華裔舊金山聯合學區教育委員候選人、社區代表、家長和學生,星期六在舊金山聯合學區辦公室外舉行集會,要求學區保留和擴大亞太裔語言課程,包括保留普通話和廣東話課程。

根據主辦單位「守護粵語」、「普通話家長聯盟」,由於舊金山聯合學區嚴重的赤字,加上學生人數下降,因此計畫削減廣東話和普通話等雙語課程以平衡預算。

舊金山學委候選人林灼世(Laurance Lem Lee)說:「因為我們知道學區現在在考慮削減開支、削減課程、關校等等,依據學區一向的運作方式,這是可以理解的,但是與此同時,我們高度關切他們劍指削減沉浸式教學,削減低年級的雙語課程,其中可能會發生在國語沉浸式教學,其他人也會擔憂其他的語言。」

守護粵語創辦人關美欣說,舊金山有超過75%的華人以粵語為母語,自19世紀中葉以來,講粵語的移民,一直是舊金山社區不可或缺的一部分,目前就讀護理專業的關美欣,以親身經驗告訴大家粵語教學的重要性。

守護粵語創辦人關美欣說:「身為醫療照護者,我可以證明超過90%,我的病人講粵語,以病人的母語有效溝通的能力,對於提供高品質醫療至關重要,教導更多年輕人和學生,粵語和中文對於擴大醫療保健,和其他關鍵服務的語言使用至關重要,它確保我們社區的所有成員都能不受語言障礙,獲得所需的照顧和支持。」

第11區市議員候選人陳小焱(Chyanne Chen)說:「(你為什麼要學普通話呢?)我要學普通話,所以我可以跟我爸爸和媽媽說話。」

陳小焱帶著兩個女兒出席集會,她希望學區能高度重視普通話家長的訴求,在制定語言相關政策變更時,綜合考慮家長、學生和學校的需求,並在公平包容便利及長遠有利校區招生的前提下作出決定。

