【灣區新聞】關注雙語教學人士要求舊金山聯合學區保留亞太裔語言教學（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一群關注舊金山聯合學區雙語教學的人士舉行集會，要求學區保留包括普通話廣東話在內的亞太裔語言教學。

多位華裔舊金山聯合學區教育委員候選人、社區代表、家長和學生，星期六在舊金山聯合學區辦公室外舉行集會，要求學區保留和擴大亞太裔語言課程，包括保留普通話和廣東話課程。

根據主辦單位「守護粵語」、「普通話家長聯盟」，由於舊金山聯合學區嚴重的赤字，加上學生人數下降，因此計畫削減廣東話和普通話等雙語課程以平衡預算。

舊金山學委候選人林灼世（Laurance Lem Lee）說：「因為我們知道學區現在在考慮削減開支、削減課程、關校等等，依據學區一向的運作方式，這是可以理解的，但是與此同時，我們高度關切他們劍指削減沉浸式教學，削減低年級的雙語課程，其中可能會發生在國語沉浸式教學，其他人也會擔憂其他的語言。」

守護粵語創辦人關美欣說，舊金山有超過75%的華人以粵語為母語，自19世紀中葉以來，講粵語的移民，一直是舊金山社區不可或缺的一部分，目前就讀護理專業的關美欣，以親身經驗告訴大家粵語教學的重要性。

守護粵語創辦人關美欣說：「身為醫療照護者，我可以證明超過90%，我的病人講粵語，以病人的母語有效溝通的能力，對於提供高品質醫療至關重要，教導更多年輕人和學生，粵語和中文對於擴大醫療保健，和其他關鍵服務的語言使用至關重要，它確保我們社區的所有成員都能不受語言障礙，獲得所需的照顧和支持。」

第11區市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）說：「（你為什麼要學普通話呢？）我要學普通話，所以我可以跟我爸爸和媽媽說話。」

陳小焱帶著兩個女兒出席集會，她希望學區能高度重視普通話家長的訴求，在制定語言相關政策變更時，綜合考慮家長、學生和學校的需求，並在公平包容便利及長遠有利校區招生的前提下作出決定。

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