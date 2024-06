【KTSF】

舊金山(三藩市)警方近日在田德隆區的一項掃毒行動中拘捕了57人,當中有43人處於法庭發出通缉令之下。

與此同時,警方執法期間,亦從疑犯身上起獲各種疑似毒品,包括芬太尼、冰毒和可卡因。

舊金山警方表示,案件仍在調查中,任何有消息的民眾,可以致電(415)-575-4444同警方聯絡。

