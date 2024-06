【灣區新聞】舊金山高等法院推出法庭速記員實習計畫 時薪達50元（視頻）

【KTSF】

為了緩解法庭速記員短缺問題,舊金山高等法院推出全國首個法庭速記員實習計畫,歡迎有關科系學生,或剛獲認證的法庭速記員申請,時薪達50元。

法庭速記員的工作,是準確地記錄法庭聆訊的現場見證,舊金山高等法院週一宣布,正在招募實習法庭速記員,每星期工作至少16個小時,連續上班八個星期,時薪為50元,薪資總額為6,400元。

這項率先全國推出的實習計畫,是為了因應該法院出現的認證書記員CRS短缺危機。

獲錄取的實習生,要向法庭速記員管理辦公室報到,會被分配跟隨一名正式的法庭速記員工作,負責包括審訊、初步聽證以及一般日程,每個星期要寫滿十頁的法庭紀錄,並由法庭速記員管理辦公室來審閱。

這項實習計畫有助於實習生熟悉法庭環境,並了解法庭使用的CAT軟件,並有機會在實習期滿後,獲得法院錄用。

想了解更多詳情或是要申請加入,只能透過電郵方式,寫郵件至[email protected]查詢。

