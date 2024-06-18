【灣區新聞】San Mateo縣四口之家年薪16.9萬算是低收入戶

【KTSF 萬若全報導】

在生活指數高昂的灣區，三位數字的年收入算是低收入已經不是新鮮事，不過大家是否能猜到，在San Mateo縣，一家四口的低收入戶，年收入是多少錢呢？

San Mateo Daily Journal引述MarketWatch最近的一份報告，在美國大部分地區，四口之家年薪169,000元算是一筆可觀的收入，但在San Mateo縣算是低收入戶。

低收入戶年薪最高的全美五個縣，其中四個就在灣區，Santa Clara縣排名第一，San Mateo、舊金山和Marin同列第二。

這代表了生活在經濟充滿活力的地區，如何實現逆爭上游，相對的要獲得州或是聯邦的福利，就變得更加困難，因為這些福利是根據收入來決定的。

年薪169,000元，適用於一個四口之家，僅比San Mateo縣官方同規模家庭人口，中等收入年薪175,000元，低幾千美元，該收入被用作房屋津貼等某些福利的基準。

聯邦住房和城市發展部的數據顯示，San Mateo縣年收入低於104,000元的個人被視為低收入，這幾乎比聯邦貧窮線高出七倍，比加州醫療補助計畫Medi-Cal的收入限制高出約五倍。

比方說，要獲得CalFresh糧食補助的資格，月薪限額2,430元，但在灣區很容易就超過這樣的限制。

MarketWatch的報告顯示，在年收入20萬元的灣區家庭中，近40%的家庭都在靠薪資維持生計，過去十年，無論是在灣區還是在全國範圍內，住房成本的增長，遠遠超過了工資的增長，兒童照護補貼也取決於家庭收入。

根據KidsData的數據，San Mateo縣的兒童照護費用平均每年在19,000元至22,000元之間，居加州第三高。

有些人為了要獲得政府的福利，選擇放棄加薪或晉升。

去年12月，代表中半島的聯邦眾議員Kevin Mullin提出了一項法案，更新聯邦貧困線，以更好地反映地區生活成本差異，雖然近期通過的機會不大，但仍凸顯了需要更新低收入資格標準的重要意義。

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