【灣區新聞】San Mateo縣四口之家年薪16.9萬算是低收入戶

【KTSF 萬若全報導】

在生活指數高昂的灣區,三位數字的年收入算是低收入已經不是新鮮事,不過大家是否能猜到,在San Mateo縣,一家四口的低收入戶,年收入是多少錢呢?

San Mateo Daily Journal引述MarketWatch最近的一份報告,在美國大部分地區,四口之家年薪169,000元算是一筆可觀的收入,但在San Mateo縣算是低收入戶。

低收入戶年薪最高的全美五個縣,其中四個就在灣區,Santa Clara縣排名第一,San Mateo、舊金山和Marin同列第二。

這代表了生活在經濟充滿活力的地區,如何實現逆爭上游,相對的要獲得州或是聯邦的福利,就變得更加困難,因為這些福利是根據收入來決定的。

年薪169,000元,適用於一個四口之家,僅比San Mateo縣官方同規模家庭人口,中等收入年薪175,000元,低幾千美元,該收入被用作房屋津貼等某些福利的基準。

聯邦住房和城市發展部的數據顯示,San Mateo縣年收入低於104,000元的個人被視為低收入,這幾乎比聯邦貧窮線高出七倍,比加州醫療補助計畫Medi-Cal的收入限制高出約五倍。

比方說,要獲得CalFresh糧食補助的資格,月薪限額2,430元,但在灣區很容易就超過這樣的限制。

MarketWatch的報告顯示,在年收入20萬元的灣區家庭中,近40%的家庭都在靠薪資維持生計,過去十年,無論是在灣區還是在全國範圍內,住房成本的增長,遠遠超過了工資的增長,兒童照護補貼也取決於家庭收入。

根據KidsData的數據,San Mateo縣的兒童照護費用平均每年在19,000元至22,000元之間,居加州第三高。

有些人為了要獲得政府的福利,選擇放棄加薪或晉升。

去年12月,代表中半島的聯邦眾議員Kevin Mullin提出了一項法案,更新聯邦貧困線,以更好地反映地區生活成本差異,雖然近期通過的機會不大,但仍凸顯了需要更新低收入資格標準的重要意義。

