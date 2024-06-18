【工商新聞】EDD提供電子轉帳方式發放失業、殘疾和帶薪家事假福利金

聯絡: Loree Levy 日期: 6/17/2024

Greg Lawson

916-654-9029 新聞發布號: 24-23

提供電子轉帳方式發放失業、殘疾和帶薪家事假福利金

EDD客戶可以根據自己的需求選擇最方便的受款方式

您需要了解的資訊：加州居民現在可以註冊電子轉帳服務領取失業金、殘疾金或帶薪家事假福利金——這是一種安全、快速、便捷的方式，讓現有和新申請人可以自動將付款存入其個人銀行賬戶。除了預付借記卡或郵寄支票外，享受福利計劃的客戶還可以選擇最適合其個人需求的付款方式。

薩克拉門托 - 就業發展部 (EDD) 現向其領取失業、殘疾和帶薪家事假福利客戶提供電子轉帳選項以接收福利金。電子轉帳是個人將福利金自動存入個人支票或儲蓄賬戶的一種安全、快速、便捷的方式。這一項增強措施緊隨本年較早時EDD 過渡至Money Network發放福利金的改進後實施，其中包括發行新的預付借記卡。

EDD 主管南希·法里亞斯 (Nancy Farias) 表示：“我們一直致力於改進我們的福利體系，這是我們不斷努力實現現代化並改善所有加州居民體驗的一部分。電子轉帳為我們的客戶提供了最安全、最便捷的接收福利金方式。”

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EDD 客戶需要一個 myEDD 賬戶（myEDD account）來選擇滿足其接收福利金的最佳選項。如需協助設置 myEDD 賬戶，客戶可以查看 myEDD 註冊和概述（myEDD Registration and Overview）(YouTube)。登錄後，客戶可以先在主菜單上選擇個人資料，然後在 UI Online 中更新其失業救濟金支付選項，或在SDI Online 更新殘疾福利或帶薪家事假福利金支付選項。

EDD 鼓勵客戶瀏覽我們的福利支付選項網頁（Benefit Payment Options），從而了解更多有關電子轉帳和其他支付方式的信息。還有一些視頻可以幫助現有客戶了解如何設置直接存款賬戶。新客戶將在網上申請福利時做出選擇。

從 6 月 17 日開始，線上使用 EDD 服務的工作者可以使用新的電子轉帳選項。7 月初和 8 月，EDD 將通過電子郵件和短信提醒客戶所新增的福利支付選項。客戶在登錄申請福利或管理其福利時，亦將看到線上通知。

對於失業客戶，EDD將以最常用的八種語言，包括英語，向表示願意接收翻譯信息的人發出通知。

提防詐騙者

EDD 絕不會以註冊直接存款為理由，通過電子郵件、短信或電話方式詢問個人登錄信息或銀行賬戶詳細信息。警惕那些帶有催促性並要求你提供個人或財務信息的電子郵件或短信。 EDD 電子郵件中的網站的鏈接一定包含“edd.ca.gov”。請訪問“打擊欺詐”（Fight Fraud）網頁，了解如何避免被詐騙的方法。

關於EDDNext

EDDNext 是一項旨在徹底改變 EDD 客戶和員工體驗的持續現代化進程。 EDDNext 讓EDD 的體驗更加輕鬆快捷，包括更新線上申請（updating online applications）、聯絡中心（contact centers）、索償程序（claims process）、政策、程序和表格（policies, procedures, and forms）。 EDDNext 與 Amazon Web Services 和 Salesforce 等客戶服務專家合作，以確保所提供的服務具有前瞻性，並擁抱最佳技術與實踐。