【全國新聞】社交媒體流傳拜登疑似在台上僵住片段 健康狀況惹關注

【KTSF 周正鈞報導】
總統拜登在洛杉磯籌款活動中的片段，在社交媒體上引發爭議，關注他的健康問題。
拜登星期六在洛杉磯參與一場星光熠熠籌款活動，不過一段聲稱總統拜登在舞台上僵住了的片段，在社交媒體上廣為流傳。
在X平台上的一則貼文寫道：「拜登昨晚又僵住了，不得不由奧巴馬帶離現場」，截至週一，該貼文已獲得大約22,000個讚，和5,600次分享。
拜登的競選團隊和政府成員表示，總統在與前總統奧巴馬和喜劇演員Kimmel的會談結束後，在離開時停下來接受歡呼和掌聲，並不是僵住，Kimmel的發言人也持相同看法。
這片段是最近一系列在公共活動中拍攝的片段之一，其中一些被剪輯過，用來暗示拜登在精神和身體上不適合擔任總統。
前總統特朗普在他的社交平台Truth Social上分享了一段模糊的片段，顯示拜登在離開時停下來，望向觀眾，特朗普在貼文中問道：「這真的是你們想要的總統嗎？」
拜登競選團隊的發言人提供給美聯社的另一段片段顯示，總統在奧巴馬的陪同下，向觀眾揮手、指點、鼓掌並豎起大拇指，而Kimmel就在一旁等候，拜登然後站了大約七秒鐘，看著人群，當奧巴馬短暫地抓住他的手臂，並把手放在他背上時，他才開始再次移動，兩人一起走下舞台。
而在週一的白宮的新聞發布會上，白宮新聞秘書稱這類負面攻擊的視頻是「廉價的偽造片段」，又是惡意的行為，她補充說，這表明了共和黨有多麼絕望。
一位參與籌款活動組織的人士告訴美聯社，奧巴馬希望與拜登一起走下舞台顯得親和。
這次籌款活動，有多名荷里活影星出席站台，包括芭芭拉史翠珊、George Clooney、Julia Roberts等。
根據拜登的競選團隊，這場籌款活動籌得創紀錄的3000多萬元。
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