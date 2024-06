【全國新聞】社交媒體流傳拜登疑似在台上僵住片段 健康狀況惹關注

【KTSF 周正鈞報導】

總統拜登在洛杉磯籌款活動中的片段,在社交媒體上引發爭議,關注他的健康問題。

拜登星期六在洛杉磯參與一場星光熠熠籌款活動,不過一段聲稱總統拜登在舞台上僵住了的片段,在社交媒體上廣為流傳。

在X平台上的一則貼文寫道:「拜登昨晚又僵住了,不得不由奧巴馬帶離現場」,截至週一,該貼文已獲得大約22,000個讚,和5,600次分享。

拜登的競選團隊和政府成員表示,總統在與前總統奧巴馬和喜劇演員Kimmel的會談結束後,在離開時停下來接受歡呼和掌聲,並不是僵住,Kimmel的發言人也持相同看法。

這片段是最近一系列在公共活動中拍攝的片段之一,其中一些被剪輯過,用來暗示拜登在精神和身體上不適合擔任總統。

前總統特朗普在他的社交平台Truth Social上分享了一段模糊的片段,顯示拜登在離開時停下來,望向觀眾,特朗普在貼文中問道:「這真的是你們想要的總統嗎?」

拜登競選團隊的發言人提供給美聯社的另一段片段顯示,總統在奧巴馬的陪同下,向觀眾揮手、指點、鼓掌並豎起大拇指,而Kimmel就在一旁等候,拜登然後站了大約七秒鐘,看著人群,當奧巴馬短暫地抓住他的手臂,並把手放在他背上時,他才開始再次移動,兩人一起走下舞台。

而在週一的白宮的新聞發布會上,白宮新聞秘書稱這類負面攻擊的視頻是「廉價的偽造片段」,又是惡意的行為,她補充說,這表明了共和黨有多麼絕望。

一位參與籌款活動組織的人士告訴美聯社,奧巴馬希望與拜登一起走下舞台顯得親和。

這次籌款活動,有多名荷里活影星出席站台,包括芭芭拉史翠珊、George Clooney、Julia Roberts等。

根據拜登的競選團隊,這場籌款活動籌得創紀錄的3000多萬元。

