【灣區新聞】男子涉嫌在柏克萊加大校園內多次縱火被起訴

【KTSF 陳程威報導】

加州消防局逮捕一名涉嫌在柏克萊加大校園內多次縱火的男子,他面臨多項重罪指控,目前被關押在Santa Rita監獄,保釋金為100萬元,涉事男子的律師表示,抓捕充滿政治動機,呼籲阿拉米達地檢官不要起訴。

34歲的奧克蘭居民Casey Goonan,被指6月份在柏克萊加大校園內,向警車掉燃燒彈,以及三起縱火襲擊,被當局拘捕。

他的提審定於週四上午進行,有關指控的更多細節,預料會在法庭文件中公佈。

Casey Goonan的代表律師,Jeff Wozniak對本台表示,針對Casey Goonan的指控是政治動機驅動,他指出搜查令裡面特別交代『要尋找有關以巴衝突的文件』,表明了因為Casey Goonan對於以巴衝突的觀點而遭到針對。

律師希望阿拉米達縣地檢官官不要向Casey Goonan提出指控,並將他釋放,律師也表示,若提出指控法律團隊也將積極應對。

本台就此去信加州消防部門與阿拉米達縣地檢處,截至發稿前,尚無收到針對律師上述聲明的回應。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。