【灣區新聞】男子涉嫌在柏克萊加大校園內多次縱火被起訴

June 18, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 陳程威報導】

加州消防局逮捕一名涉嫌在柏克萊加大校園內多次縱火的男子，他面臨多項重罪指控，目前被關押在Santa Rita監獄，保釋金為100萬元，涉事男子的律師表示，抓捕充滿政治動機，呼籲阿拉米達地檢官不要起訴。

34歲的奧克蘭居民Casey Goonan，被指6月份在柏克萊加大校園內，向警車掉燃燒彈，以及三起縱火襲擊，被當局拘捕。

他的提審定於週四上午進行，有關指控的更多細節，預料會在法庭文件中公佈。

Casey Goonan的代表律師，Jeff Wozniak對本台表示，針對Casey Goonan的指控是政治動機驅動，他指出搜查令裡面特別交代『要尋找有關以巴衝突的文件』，表明了因為Casey Goonan對於以巴衝突的觀點而遭到針對。

律師希望阿拉米達縣地檢官官不要向Casey Goonan提出指控，並將他釋放，律師也表示，若提出指控法律團隊也將積極應對。

本台就此去信加州消防部門與阿拉米達縣地檢處，截至發稿前，尚無收到針對律師上述聲明的回應。

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