AI晶片業巨頭Nvidia股價週二飆升3.51%,報136元,令Nvidia重新成為全球最高市值的上市公司,超越了微軟和蘋果。

在過去一年,Nvidia股價已經翻了兩倍有多,其市值也膨脹至3.35萬億元。

科技股繼續在AI人工智能熱潮帶領下繼續造好,華爾街有多間投資大行,已經將S&P500指數到年底時的目標價位調高,有策略師更認為,這股AI革命仍然處於「初步階段」。

另外有消息透露,Nvidia已經同意收購以中半島Redwood City為基地的軟件公司Shoreline,以便進一步鞏固其業務運作效能。

