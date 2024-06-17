【灣區新聞】安老自助處呼籲關注老人虐待議題 若被詐騙要勇於報警（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

安老自助處週五舉行活動，呼籲關注「老人虐待」議題，並推廣「6.15 世界虐老關注日」，眾多民選官員與社區領袖出席活動，呼籲民眾克服羞恥心，若被詐騙就要勇於報警。

安老自助處週五在老人中心舉行活動，呼籲關注老人虐待議題。

6月15日是「世界虐老關注日」，根據聯合國的數據，全球有大概十分之一的長者每月遭受虐待，另外，根據聯邦調查局（FBI）的數據，在美國僅去年針對60歲以上的長者群體的詐騙，就造成了超過34億元的損失，相比前一年增加了約11%，而在2023年，詐騙的長者平均損失了33,915元。

數據顯示，僅在2023年，舊金山就通報了大約6000件至7000件老人虐待事件，其中涉及財務的就有900件至1000件。

遭虐待的長者真實數目有可能會更多，根據聯合國的數據，每24例老人受虐案件中，僅有1例獲得了通報。

安老自助處行政總監鐘月娟說：「但是我們覺得這個數目，還可以高很多。」

鐘月娟表示，特別是是華人社區，因為受害的老人家常常覺得被騙是一件羞恥的事情。

她提醒長者提高防範意識，同時也鼓勵長者如果被騙，不要害怕，要站出來報警。

鐘月娟說：「老人家千萬不要受騙，如果受騙一定要報警。」

加州司法部長Rob Bonta表示，一定會調查並起訴詐騙長者等行為。

Bonta說：「我們致力於保護加州老年人口，免受各種形式的虐老行為。」

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