【灣區新聞】安老自助處呼籲關注老人虐待議題 若被詐騙要勇於報警（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

安老自助處週五舉行活動,呼籲關注「老人虐待」議題,並推廣「6.15 世界虐老關注日」,眾多民選官員與社區領袖出席活動,呼籲民眾克服羞恥心,若被詐騙就要勇於報警。

安老自助處週五在老人中心舉行活動,呼籲關注老人虐待議題。

6月15日是「世界虐老關注日」,根據聯合國的數據,全球有大概十分之一的長者每月遭受虐待,另外,根據聯邦調查局(FBI)的數據,在美國僅去年針對60歲以上的長者群體的詐騙,就造成了超過34億元的損失,相比前一年增加了約11%,而在2023年,詐騙的長者平均損失了33,915元。

數據顯示,僅在2023年,舊金山就通報了大約6000件至7000件老人虐待事件,其中涉及財務的就有900件至1000件。

遭虐待的長者真實數目有可能會更多,根據聯合國的數據,每24例老人受虐案件中,僅有1例獲得了通報。

安老自助處行政總監鐘月娟說:「但是我們覺得這個數目,還可以高很多。」

鐘月娟表示,特別是是華人社區,因為受害的老人家常常覺得被騙是一件羞恥的事情。

她提醒長者提高防範意識,同時也鼓勵長者如果被騙,不要害怕,要站出來報警。

鐘月娟說:「老人家千萬不要受騙,如果受騙一定要報警。」

加州司法部長Rob Bonta表示,一定會調查並起訴詐騙長者等行為。

Bonta說:「我們致力於保護加州老年人口,免受各種形式的虐老行為。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。