聯邦疾控中心(CDC)表示,已在美國本土至少兩人身上,發現了一種罕見的抗藥性流感變種病毒。

根據CDC最新報告顯示,該病毒有兩個突變,可能會降低某些抗病毒藥物,包括Tamiflu的療效。

CDC表示,全球五大洲有15個國家出現這個雙重突變流感病毒的確診病例。

不過專家指,目前威脅不大,因為這個雙突變變種病毒,只佔去年5月到今年2月收集到的病毒樣本的百分之一。

CDC表示,檢驗結果顯示,其他抗病毒治療仍然有效,流感疫苗應該也還是能為民眾提供防疫保護。

