【KTSF】

加州首府沙加緬度警方拘捕兩人,指他們涉嫌盜用加州就業發展局(EDD)派發的疫情紓困失業金,總值55萬元。

警方表示,在疑犯的住宅單位中,發現15張EDD銀行卡,卡上的名字都不同,又發現他們使用55個不同的EDD網上戶口,盜用不同社安編號、名字、密碼等,之後又在單位內搜出槍械和子彈。

