哈利王子和梅根正式與英國皇室職務脫鉤

【KTSF 馮政浩報導】

哈利王子和太太梅根正式和英國的皇室職務脫鉤,倫敦的白金漢宮發官方聲明,指他們會失去所有榮譽頭銜。

哈利王子和夫人梅根無參與皇室公職已經有一年,目的是在北美洲過平凡的生活,而經過一年磋商之後,落實分手皇家任務,他們和英女皇伊莉莎白二世達成協議,不再是皇室家族的職務成員。

白金漢宮周六發聲明表示,女皇對於這個決定感到難過,不過哈利夫婦仍然是她家庭非常備受鍾愛的成員。

這些字句相當感人,而背景是多個月緊密討論Sussex公爵和公爵夫人要放棄一些什麼,去繼續私人生活和收入,哈利王子的皇室封號是Sussex公爵。

英女皇確認她的孫子和孫新抱,將會被除去名譽稱號和贊助人名稱。

曾經在阿富汗前線服役的哈利王子,將會脫離軍中的公職,以及英聯邦和體育協會的職銜。

對於哈利夫婦是一個打擊,但並非意外。

皇室之前已經表示,他們不可以代表英女皇,而周六的聲明就指出,這些是公共服務生涯範圍。

哈利夫婦透過發言人回應指,他們一直活在服務的生涯,服務的意義是普世通行。

哈利和梅根的童話故事式婚禮舉行了不到3年,而當他們的第一個兒子Archie出生,皇室熱烈祝賀,御用照片一大堆,現在很明顯是分道揚鑣。

哈利夫婦易已經移居加州,建立獨立的生活圈,不過仍然和英國的媒體有法律方面的糾纏,而他們的另一個結晶品即將誕生。

而當哈利夫婦接受名嘴主持Oprah Winfrey訪問,講述和英國君主制度的分離,再不會受到限制,可以暢所欲言,這個訪問預計下個月播出。

