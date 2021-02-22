哈利王子和梅根正式與英國皇室職務脫鉤

【KTSF 馮政浩報導】

哈利王子和太太梅根正式和英國的皇室職務脫鉤，倫敦的白金漢宮發官方聲明，指他們會失去所有榮譽頭銜。

哈利王子和夫人梅根無參與皇室公職已經有一年，目的是在北美洲過平凡的生活，而經過一年磋商之後，落實分手皇家任務，他們和英女皇伊莉莎白二世達成協議，不再是皇室家族的職務成員。

白金漢宮周六發聲明表示，女皇對於這個決定感到難過，不過哈利夫婦仍然是她家庭非常備受鍾愛的成員。

這些字句相當感人，而背景是多個月緊密討論Sussex公爵和公爵夫人要放棄一些什麼，去繼續私人生活和收入，哈利王子的皇室封號是Sussex公爵。

英女皇確認她的孫子和孫新抱，將會被除去名譽稱號和贊助人名稱。

曾經在阿富汗前線服役的哈利王子，將會脫離軍中的公職，以及英聯邦和體育協會的職銜。

對於哈利夫婦是一個打擊，但並非意外。

皇室之前已經表示，他們不可以代表英女皇，而周六的聲明就指出，這些是公共服務生涯範圍。

哈利夫婦透過發言人回應指，他們一直活在服務的生涯，服務的意義是普世通行。

哈利和梅根的童話故事式婚禮舉行了不到3年，而當他們的第一個兒子Archie出生，皇室熱烈祝賀，御用照片一大堆，現在很明顯是分道揚鑣。

哈利夫婦易已經移居加州，建立獨立的生活圈，不過仍然和英國的媒體有法律方面的糾纏，而他們的另一個結晶品即將誕生。

而當哈利夫婦接受名嘴主持Oprah Winfrey訪問，講述和英國君主制度的分離，再不會受到限制，可以暢所欲言，這個訪問預計下個月播出。

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