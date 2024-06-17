【全國新聞】特朗普慶祝78歲生日 總統候選人年齡再受關注

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6月14日是前總統特朗普的78歲生日，總統候選人的高齡一直是本次選舉的熱門話題，但特朗和拜登總統試圖將輿論轉向競選活動中的其他話題。

特朗普慶祝他的78歲生日，令到大家再次聚焦於總統候選人的年齡。

特朗普說：「從某一刻開始，你不想再聽到「生日快樂」，你只是想假裝這一天不存在。」

特朗普剛踏入78歲，拜登總統當年贏得總統選舉後不久，亦是78歲，之後大家一直懷疑，年事已高的拜登，是否能夠勝任總統一職，但特朗普表示，他的對手的年齡不是問題。

特朗普說：「拜登對於擔任總統一職來說，還不算太老，我認識很多比他年長的人，他們都處於競爭狀態的頂峰，甚至還未接近要退下來的地步，但他太無能，太腐敗了。」

最近的一項民調顯示，超過一半的成年民眾認為，兩位總統候選人太老，不適合再連任。

前白宮副助理Matt Bennett說：「這兩位總統候選人相差三歲，年紀都大了，而且都曾在公共場合跌倒，毫無疑問，我想說這算是平手。」

另一項調查顯示，雖然兩人僅相差幾年，但比起特朗普，選民對81歲的拜登是否有能力勝任總統一職更有保留。

前通訊部副總監Bryan Lanza說：「聽著， 這不僅僅是特朗普競選活動，這是我們親眼看到拜登的認知能力逐漸下降，因此這一點會繼續被強調。」

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