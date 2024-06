【全國新聞】特朗普慶祝78歲生日 總統候選人年齡再受關注

【KTSF】

6月14日是前總統特朗普的78歲生日,總統候選人的高齡一直是本次選舉的熱門話題,但特朗和拜登總統試圖將輿論轉向競選活動中的其他話題。

特朗普慶祝他的78歲生日,令到大家再次聚焦於總統候選人的年齡。

特朗普說:「從某一刻開始,你不想再聽到「生日快樂」,你只是想假裝這一天不存在。」

特朗普剛踏入78歲,拜登總統當年贏得總統選舉後不久,亦是78歲,之後大家一直懷疑,年事已高的拜登,是否能夠勝任總統一職,但特朗普表示,他的對手的年齡不是問題。

特朗普說:「拜登對於擔任總統一職來說,還不算太老,我認識很多比他年長的人,他們都處於競爭狀態的頂峰,甚至還未接近要退下來的地步,但他太無能,太腐敗了。」

最近的一項民調顯示,超過一半的成年民眾認為,兩位總統候選人太老,不適合再連任。

前白宮副助理Matt Bennett說:「這兩位總統候選人相差三歲,年紀都大了,而且都曾在公共場合跌倒,毫無疑問,我想說這算是平手。」

另一項調查顯示,雖然兩人僅相差幾年,但比起特朗普,選民對81歲的拜登是否有能力勝任總統一職更有保留。

前通訊部副總監Bryan Lanza說:「聽著, 這不僅僅是特朗普競選活動,這是我們親眼看到拜登的認知能力逐漸下降,因此這一點會繼續被強調。」

