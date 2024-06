【KTSF】

聖荷西就灣區捷運(BART)銜接北聖荷西和Santa Clara市部份的工程舉行了動土儀式。

銜接被聖荷西Berryessa地鐵站和Santa Clara市地鐵站的捷運工程全長6英里,設有四個地鐵站,這工程耗資127億,預計在2037年完工。

拜登政府上個月就這項工程發放了其中的5億資金,捷運當局表示,這筆錢在這個時候出現來得非常重要。

