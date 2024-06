【KTSF】

南灣Milpitas一個有眾多華人商舖的地區,週三凌晨時分發生縱火案,一名亞裔男子涉嫌將燃燒物品扔進一間麥當勞快餐店,造成重大損失。

縱火案現場位於Ranch Drive 41號的麥當勞快餐店,附近有中餐館和華人超市。

警方表示,週三凌晨2點半左右,有人打911報警,表示看見有人將燃燒物品從玻璃窗扔進當時裡面沒有人的快餐店,警方三分鐘之內到達現場,消防員迅速控制了火勢,估計火警對快餐店造成約15萬元的損失。

匪徒縱火後開車逃走,一名警員後來在距離現場約半英里範圍內拘捕了疑犯。

警方表示,疑犯是46歲Milpitas居民Tai Trinh,警方以Trinh涉嫌縱火,以及嚴重破壞公物的理由,將他關押在Santa Clara主監獄。

