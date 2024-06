【KTSF】

週三下午大約有20名劫匪闖入Sunnyvale一家珠寶店,使用錘子和工具打破陳列櫃,然後逃逸,警方逮捕到5名嫌犯。

Sunnyvale公共安全部週三下午1點27分接報,位於E. El Camino Real 791號的PNG珠寶店發生搶劫案,匪徒搶走貴重物品後,在警察抵達之前,乘坐多輛車逃逸,其中兩輛車被警方發現。

警方試圖攔截展開追逐,最後上了101高速公路,其中一輛車被追丟,另一輛車被丟棄在Whipple Ave。

警方表示,車內的5名嫌犯試圖徒步穿越高速公路,進入附近的工業區,最後有5名嫌犯被捕,部份珠寶已被追回。

警方正在試圖確定這起搶劫案,是否與5月發生在Sunnyvale珠寶店入室盜竊案有關。

