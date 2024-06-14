【灣區新聞】大熊貓明年進駐舊金山動物園 本台獨家掌握從未曝光的消息（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自中國的大熊貓即將在明年進駐舊金山市立動物園，讓許多喜愛大熊貓的民眾非常興奮，不過有關細節仍在商討中，很多安排都尚未對外公布，本台獨家掌握到一些從未曝光的消息，同時也專訪動物園官員，來了解到目前園方準備的情況。

位於舊金山Sloat Blvd和Great High Way路口的舊金山市立動物園，園內的企鵝以及無尾熊廣受歡迎，來自中國的大熊貓將成為新的亮點，具體明年甚麼時候來呢？

舊金山市立動物園副園長梁志煌（Vitus Leung）說：「我們在看2025年，可能會在夏天或是夏天之後，但這都仍待定，我們目前仍與中國政府在討論。」

梁志煌副園長透露，舊金山動物園曾在1985年接待過兩隻大熊貓，當時停留兩、三個月期間，參觀者天天大排長龍，這次再度有大熊貓進駐，園方高度期待。

這項大熊貓計畫將全數透過民間籌款方式來資助所有經費，完全不會動用市府預算。

梁志煌說：「這將是全部由私人資助，總金額目前尚未確定，我們正在找一個臨時空間給熊貓，但最終我們會在動物園內找到永久的家，給這些文化大使。」

舊金山市議會本週二通過，允許舊金山市長辦公室和康樂與園林局，為舊金山動物園籌款來資助飼養預計將從中國借來的熊貓，也讓動物園方面鬆了一口氣。

梁志煌說：「我們期待與市長辦公室和其他有關方面共同合作，為熊貓們籌措民間經費。」

市議會通過籌款法例只是第一步，接下來市府會採取哪些籌款方式受到關注，大熊貓命名權的競拍，也有可能是選項之一。

梁志煌說：「我們會不會採取命名權拍賣，或類似的方式籌款呢？這還待定中，目前言之過早，那當然是我們在看的選項之一，現在我們只是在與中國政府協力確保我們能有一個共識，將熊貓帶來這裡。」

由於當中涉及與中方的討論，諸多安排園方仍三緘其口，根據本台掌握的獨家消息，動物園計劃在園內興建給熊貓居住的全新場館，預估經費約為2500萬元左右，這個熊貓館的冠名權，將來也很有可能作為籌款的方式。

舊金山動物園佔地100英畝，其中近八成是開放和展示空間，熊貓館會是園內哪個地點，目前仍在評估中。

至於大熊貓明年抵達後，在新館尚未建成前將暫居何處？根據本台掌握的消息，可能的熱門地點，是動物園內的獅子館，因為獅子館是動物園內現有最大的建築，不過這牽涉館內獅子的搬遷，也是一大工程，園方對此都不願證實。

舊金山市長布里德訪華期間，正式宣布大熊貓來舊金山的消息，不過其實早在十年前，動物園園長Tanya Peterson就曾與已故的時任市長李孟賢商討，關於爭取大熊貓的到來。

梁志煌說：「我們非常幸運布里德市長，將大熊貓帶到舊金山動物園，但這些努力其實更早在十年前就持續，由我們園長和已故的李孟賢市長。」

舊金山市立動物園至今已經有95年的歷史，對於一些保護動物權益組織批評舊金山動物園無法照顧大熊貓，園方有不同的看法。

梁志煌說：「看看我們動物園四周，我們在這裡有很多動物，我們照顧這些瀕危的動物，長達95年時間，我們有非常好的追蹤紀錄，這些追蹤紀錄也會繼續。」

副園長強調，有關安排經確定之後，會由市長正式對外公布。

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