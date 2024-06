【灣區新聞】大熊貓明年進駐舊金山動物園 本台獨家掌握從未曝光的消息（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自中國的大熊貓即將在明年進駐舊金山市立動物園,讓許多喜愛大熊貓的民眾非常興奮,不過有關細節仍在商討中,很多安排都尚未對外公布,本台獨家掌握到一些從未曝光的消息,同時也專訪動物園官員,來了解到目前園方準備的情況。

位於舊金山Sloat Blvd和Great High Way路口的舊金山市立動物園,園內的企鵝以及無尾熊廣受歡迎,來自中國的大熊貓將成為新的亮點,具體明年甚麼時候來呢?

舊金山市立動物園副園長梁志煌(Vitus Leung)說:「我們在看2025年,可能會在夏天或是夏天之後,但這都仍待定,我們目前仍與中國政府在討論。」

梁志煌副園長透露,舊金山動物園曾在1985年接待過兩隻大熊貓,當時停留兩、三個月期間,參觀者天天大排長龍,這次再度有大熊貓進駐,園方高度期待。

這項大熊貓計畫將全數透過民間籌款方式來資助所有經費,完全不會動用市府預算。

梁志煌說:「這將是全部由私人資助,總金額目前尚未確定,我們正在找一個臨時空間給熊貓,但最終我們會在動物園內找到永久的家,給這些文化大使。」

舊金山市議會本週二通過,允許舊金山市長辦公室和康樂與園林局,為舊金山動物園籌款來資助飼養預計將從中國借來的熊貓,也讓動物園方面鬆了一口氣。

梁志煌說:「我們期待與市長辦公室和其他有關方面共同合作,為熊貓們籌措民間經費。」

市議會通過籌款法例只是第一步,接下來市府會採取哪些籌款方式受到關注,大熊貓命名權的競拍,也有可能是選項之一。

梁志煌說:「我們會不會採取命名權拍賣,或類似的方式籌款呢?這還待定中,目前言之過早,那當然是我們在看的選項之一,現在我們只是在與中國政府協力確保我們能有一個共識,將熊貓帶來這裡。」

由於當中涉及與中方的討論,諸多安排園方仍三緘其口,根據本台掌握的獨家消息,動物園計劃在園內興建給熊貓居住的全新場館,預估經費約為2500萬元左右,這個熊貓館的冠名權,將來也很有可能作為籌款的方式。

舊金山動物園佔地100英畝,其中近八成是開放和展示空間,熊貓館會是園內哪個地點,目前仍在評估中。

至於大熊貓明年抵達後,在新館尚未建成前將暫居何處?根據本台掌握的消息,可能的熱門地點,是動物園內的獅子館,因為獅子館是動物園內現有最大的建築,不過這牽涉館內獅子的搬遷,也是一大工程,園方對此都不願證實。

舊金山市長布里德訪華期間,正式宣布大熊貓來舊金山的消息,不過其實早在十年前,動物園園長Tanya Peterson就曾與已故的時任市長李孟賢商討,關於爭取大熊貓的到來。

梁志煌說:「我們非常幸運布里德市長,將大熊貓帶到舊金山動物園,但這些努力其實更早在十年前就持續,由我們園長和已故的李孟賢市長。」

舊金山市立動物園至今已經有95年的歷史,對於一些保護動物權益組織批評舊金山動物園無法照顧大熊貓,園方有不同的看法。

梁志煌說:「看看我們動物園四周,我們在這裡有很多動物,我們照顧這些瀕危的動物,長達95年時間,我們有非常好的追蹤紀錄,這些追蹤紀錄也會繼續。」

副園長強調,有關安排經確定之後,會由市長正式對外公布。

