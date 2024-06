灣區華人們的目光最近都集中在舊金山亞洲藝術博物館,這裡正在舉行一場近年来規模最大的中國文物展覽——《鳳凰故國:青銅時代曾楚藝術展》。在這次展覽中,您將看到跨越三千年時空的中國國寶級的古代瑰寶,是一生僅此一次的機會。本週的「#灣區走走」帶您進入這場驚艷的文化盛宴,由館長許杰和策展人張帆親自導覽講解,近距離欣賞這些珍貴文物。展覽中有許多令人驚嘆的展品,包括全世界最早的冰箱和全球最重的黃金製品等國寶級珍品。這場展覽不僅展示了中國古代的工藝技術,還讓人深刻感受到中華文化的獨特魅力。如果您錯過了直播,不要擔心,您可以通過我們的節目回放來重溫這段精彩之旅。請立即點擊觀看,與我們一起探索這些珍貴的歷史瑰寶。

