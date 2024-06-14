【灣區走走】三千年瑰寶破天荒現身灣區：探索《鳳凰故國：青銅時代曾楚藝術展》

June 14, 2024 網上限定

灣區華人們的目光最近都集中在舊金山亞洲藝術博物館，這裡正在舉行一場近年来規模最大的中國文物展覽——《鳳凰故國：青銅時代曾楚藝術展》。在這次展覽中，您將看到跨越三千年時空的中國國寶級的古代瑰寶是一生僅此一次的機會。本週的「#灣區走走」帶您進入這場驚艷的文化盛宴，由館長許杰和策展人張帆親自導覽講解，近距離欣賞這些珍貴文物。展覽中有許多令人驚嘆的展品，包括全世界最早的冰箱和全球最重的黃金製品等國寶級珍品。這場展覽不僅展示了中國古代的工藝技術，還讓人深刻感受到中華文化的獨特魅力。如果您錯過了直播，不要擔心，您可以通過我們的節目回放來重溫這段精彩之旅。請立即點擊觀看，與我們一起探索這些珍貴的歷史瑰寶。

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