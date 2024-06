【加州新聞】民調指加州仍由民主黨主導 大多數受訪者指加州向錯誤方向前進

【KTSF】

距離11月的選舉還有5個月便舉行,根據最新的民調顯示,加州仍然是民主黨主導的州,在聯邦參議院議席選舉中,民主黨候選人Adam Schiff的支持率,領先共和黨候選人Steve Garvey 25個百分點,二人的支持率分別是62%和37%。

根據加州公共政策研究所公布的民調,在總統大選中,競選連任的拜登支持率有55%,特朗普則有31%,而在國會選舉上,民主黨的候選人也領先共和黨候選人26個百分點,支持率分別是62%和36%,在一些競爭激烈的議席選舉,兩黨的支持率相差縮窄至20個百分點。

民調顯示,3分之2受訪者反對獲商界支持的反加稅提案,當中要求新的稅項必須獲得3分之2選民投贊成票才可徵收。

另外,建議把通過徵收地方稅和公債案的選票門檻,從3分之2贊成票降至55%贊成票的選舉提案,有53%受訪者稱會投反對票。

民調也發現,加州民眾普遍對加州以至全國的現狀感到悲觀,5分之3受訪者表示,加州正向著錯誤的方向前進,而有68%受訪者稱加州未來12個月會陷入經濟困境,另外有4分之3受訪者認為美國正向著錯誤的方向前進。

民調中,有44%受訪者認同州長紐森的工作表現,但大多數受訪者不認同州議會和代表其選區的州參議員和州眾議員的表現。

有47%受訪者表示,他們的財政狀況與一年前相若,有48%感到滿意,約30%表示住房開支令其財務狀況結据。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。