電動車Tesla週四舉行股東大會,宣布股東表決通過批准公司創辦人馬斯克總值560億元的薪酬方案。

馬斯克週四出席在德州奧斯汀舉行的年度股東大會,他對於自己得到560億元的薪酬方案感到樂觀。

週四的表決也反映出,他得到零售投資者的巨大支持。

不過馬斯克的薪酬方案,在達拉華州的訴訟仍未了結,一些法律專家預期,這宗訴訟可能會需時幾個月,法官在今年初曾經宣布,這個薪酬方案無效,並且形容金額令人「難以理解」。

股東大會通過的表決,也包括將Tesla的註冊州份從達拉華州轉移到德州。

