聖荷西87號公路週五凌晨發生致命事故,一名行人死亡。

據CHP加州公路巡警稱,一名行人在聖荷西87號公路上遭車輛撞擊身亡。

週五凌晨2點50分左右,巡邏人員發現一名行人躺在靠近Taylor街北行出口的高速公路上,警方事發後封鎖Taylor街多條北行車線調查。

警方稍後確認,死者當時正騎乘電動滑板車,被一輛2021 Tesla撞倒,目前還沒有公布死者身份。

事故詳情仍在調查,警方呼籲目擊者撥打(408) 461-0900提供線索。

