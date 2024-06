【全國新聞】佛羅里達州海岸發生兩宗鯊魚襲人事件

【KTSF 張擎鳳報導】

近日佛羅里達州海岸發生了兩宗鯊魚襲擊人的事件,造成幾個人受傷,專家表示,鯊魚攻擊人類是罕見的事故,但夏季的炎熱天氣,導致鯊魚前往更淺的海岸地區獵食,因此去沙灘遊玩的人需要注意。

佛羅里達Panhandle區域Walton縣的水域,發生了兩宗鯊魚襲擊人的事故,第一個受害者是一位45歲的婦女,她和丈夫在海灘附近遇襲。

Walton縣消防局長Ryan Crawford說:「她的腹部和骨盆區域受到嚴重創傷,左下臂也需要截肢。」

大約90分鐘後,四英里外,兩名青少年遭到襲擊,地點也在海灘附近。

Crawford說:「第一位受害者,上肢和下肢嚴重受傷。」

Walton縣消防局長說,第二名青少年的右腳受了輕傷。

野生動物生物學家Forrest Galante說:「每年的這個時候,鯊魚都會游到較淺水地方覓食,牠們沿著海灘尋找獵物。」

Damiana Humphrey 5月份時,在德州Galveston市的淺水區被一條鯊魚咬傷手。

Humphrey說:「可能是我身體的反應救了我。」

Humphrey一拳打向鯊魚的面部。

Humphrey說:「鯊魚的臉是唯一從水中浮出的東西。」

鯊魚放走Humphrey,外科醫生修復了她手上幾處撕裂的肌腱,她仍在的康復中。

大多數鯊魚專家指出,是否會遇上鯊魚,時間很一個重要的因素。

Galante說:「不要在黃昏或黎明時下水,因為鯊魚是早晨和黃昏期間的獵人。」

Humphrey說:「那是我們去(海灘)的時候, 黃昏時分。」

Galante說:「入水時不要戴珠寶,不要拿塑膠水瓶,因為抓緊水瓶會發出像魚骨頭的聲音,遠離河口或混濁水區。」

鯊魚攻擊人類是罕見的事故,但大眾應該要小心。

Humphrey說:「我絕對有計劃回去那個海灘。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。