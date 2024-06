【灣區新聞】舊金山年輕華裔消防局救護員獲頒發傑出救護員獎項（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)一個年輕的華裔消防局救護員,最近獲頒發傑出救護員獎項,在消防隊伍救護員之中,華裔女性少之又少,黃恩光同這位女救護員和她的父母談過。

這裡就是譚明慧工作的地方,譚明慧(Emily Tam)加入舊金山消防局擔任救護員有五年時間,救護員的工作,除了隨傳隨到,亦要在深夜時分去到危險的地方救人。

譚明慧說:「每個人員都試過被襲擊,例如被人吐口水或騷擾,至於我的人身安全,我常有好拍檔照顧,我也照應他們,我們經常提高警惕以防不測。」

譚明慧最近得到舊金山市府表揚,得到年度社區救護員獎,原因這兩年她加入街頭緊急小組幫助無家者以及有精神問題的人,除了日常工作,譚明慧多走一步,為她服務的人群提供日常所需。

譚明慧說:「我得這獎乃因我發起募捐行動,為無家者收集衣服、鞋、衛生用品、水、食物、甚至金錢,我一直幫助分派這些物資給無家者。」

譚明慧是家中的幼女,父母對於掌上明珠從事這個危險的行業有沒有擔心呢?

譚明慧的母親鄭淑娟(Hazel Tam)說:「我很尊重她的決定,因為我知道她的心地很好,很想去幫助其他人,當然會擔心她的安全,我是基督徒,我會為她的安全禱告。」

譚明慧的父親譚克誠(Bill Tam)說:「我覺得從事這個行業,跟做醫生、律師沒有什麼分別,一樣是幫助人的,而且是最危急的時間去幫助人,這是非常難得的,也需要許多的勇氣,我們特別佩服我們女兒的勇氣,在這方面突破文化的界限。」

今次得獎的緊急護理人員之中,譚明慧是唯一的華裔。

譚明慧說:「身為救護員有時不獲感謝,這不要緊,因我們不是為此而做事,但得到這個獎,令我感到我的募捐行動是有功效的。」

