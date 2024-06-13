【灣區新聞】舊金山年輕華裔消防局救護員獲頒發傑出救護員獎項（視頻）

【KTSF】

舊金山（三藩市）一個年輕的華裔消防局救護員，最近獲頒發傑出救護員獎項，在消防隊伍救護員之中，華裔女性少之又少，黃恩光同這位女救護員和她的父母談過。

這裡就是譚明慧工作的地方，譚明慧（Emily Tam）加入舊金山消防局擔任救護員有五年時間，救護員的工作，除了隨傳隨到，亦要在深夜時分去到危險的地方救人。

譚明慧說：「每個人員都試過被襲擊，例如被人吐口水或騷擾，至於我的人身安全，我常有好拍檔照顧，我也照應他們，我們經常提高警惕以防不測。」

譚明慧最近得到舊金山市府表揚，得到年度社區救護員獎，原因這兩年她加入街頭緊急小組幫助無家者以及有精神問題的人，除了日常工作，譚明慧多走一步，為她服務的人群提供日常所需。

譚明慧說：「我得這獎乃因我發起募捐行動，為無家者收集衣服、鞋、衛生用品、水、食物、甚至金錢，我一直幫助分派這些物資給無家者。」

譚明慧是家中的幼女，父母對於掌上明珠從事這個危險的行業有沒有擔心呢？

譚明慧的母親鄭淑娟（Hazel Tam）說：「我很尊重她的決定，因為我知道她的心地很好，很想去幫助其他人，當然會擔心她的安全，我是基督徒，我會為她的安全禱告。」

譚明慧的父親譚克誠（Bill Tam）說：「我覺得從事這個行業，跟做醫生、律師沒有什麼分別，一樣是幫助人的，而且是最危急的時間去幫助人，這是非常難得的，也需要許多的勇氣，我們特別佩服我們女兒的勇氣，在這方面突破文化的界限。」

今次得獎的緊急護理人員之中，譚明慧是唯一的華裔。

譚明慧說：「身為救護員有時不獲感謝，這不要緊，因我們不是為此而做事，但得到這個獎，令我感到我的募捐行動是有功效的。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。