【全國新聞】美國最新通脹數據對一般家庭有何意義

【KTSF 周正鈞報導】

聯儲局週三的議息決定維持現行利率不變,而最新通貨膨脹數據,對一般家庭有何意義。

最新數據顯示,5月份通貨膨漲的降溫幅度超出預期。

Bankrate首席金融分析師Greg McBride說:「你若期待美聯儲開始減息,那麼最新的通漲報告就正中下懷,我們需要看到更多這樣的報告。」

勞工統計局表示,消費物價按月沒有升跌,這是自2022年7月以來的首次。

而整體來看,物價與去年同期相比上漲了3.3%,但相比與去年4月份,物價增速有所放緩。

不過金融分析師McBride表示,一般家庭仍然感受到壓力。

Greg McBride說:「沒有人從超市出來,會覺得自己得到了優惠,因為價格仍比四年前高得多,即使漲價已沒那麼快,對拮据家庭來說,這也沒有多少安慰。」

食品價格與上月比維持不變,但仍較去年同期上漲了2.1%。

汽油價格雖然全年仍上漲超過2%,但就在5月份下降了3.6%。

這對駕駛者來說是個好消息,但消費者對通貨膨漲消息感到厭倦,也令夏季旅遊的需求產生了疑問,影響了旅遊計劃。

白宮就指,打擊通貨膨漲,仍然是經濟優先事項。

國家經濟委員會主任Lael Brainard說:「我們確實需要繼續努力降低成本,這將是我們在食品、住房、油價和醫療保健方面的重點。」

其他從4月到5月價格有所回落的領域還包括服裝和新車。

