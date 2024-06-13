【全國新聞】美國最新通脹數據對一般家庭有何意義

【KTSF 周正鈞報導】

聯儲局週三的議息決定維持現行利率不變，而最新通貨膨脹數據，對一般家庭有何意義。

最新數據顯示，5月份通貨膨漲的降溫幅度超出預期。

Bankrate首席金融分析師Greg McBride說：「你若期待美聯儲開始減息，那麼最新的通漲報告就正中下懷，我們需要看到更多這樣的報告。」

勞工統計局表示，消費物價按月沒有升跌，這是自2022年7月以來的首次。

而整體來看，物價與去年同期相比上漲了3.3%，但相比與去年4月份，物價增速有所放緩。

不過金融分析師McBride表示，一般家庭仍然感受到壓力。

Greg McBride說：「沒有人從超市出來，會覺得自己得到了優惠，因為價格仍比四年前高得多，即使漲價已沒那麼快，對拮据家庭來說，這也沒有多少安慰。」

食品價格與上月比維持不變，但仍較去年同期上漲了2.1%。

汽油價格雖然全年仍上漲超過2%，但就在5月份下降了3.6%。

這對駕駛者來說是個好消息，但消費者對通貨膨漲消息感到厭倦，也令夏季旅遊的需求產生了疑問，影響了旅遊計劃。

白宮就指，打擊通貨膨漲，仍然是經濟優先事項。

國家經濟委員會主任Lael Brainard說：「我們確實需要繼續努力降低成本，這將是我們在食品、住房、油價和醫療保健方面的重點。」

其他從4月到5月價格有所回落的領域還包括服裝和新車。

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