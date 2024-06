【KTSF】

因應加州近日將大型快餐店的員工最低時薪升至20元後,In-N-Out快餐店宣佈加價。

目前In-N-Out快餐店一份Double Double加薯條和一杯飲品的套餐,價錢超過10美元。

In-N-Out發言人向媒體回應指,加價的原因是自4月份,加州新的最低工資實施,從每小時16美元增至每小時20美元。

In-N-Out總裁表示,在員工加薪後,她曾努力壓低價格。

現在,許多快餐店也加價,有些已經加了高達10%,甚至更多。

